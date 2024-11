Il Comune di Mesagne ha indetto il concorso “I Presepi nel Cuore”, l’iscrizione per partecipare è gratuita. Le domande dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 20 novembre 2024 attraverso una delle seguenti modalità:

– protocollo@comune.mesagne.br.it;

– info@pec.comune.mesagne.br.it;

– Consegna presso l’ufficio Protocollo del Comune di Mesagne.

Due le categorie in concorso: verranno assegnati premi in denaro ai primi 3 classificati della categoria “Presepi Tradizionali” e al primo classificato della categoria “Presepi innovativi”. La mostra-concorso è aperta a tutti coloro che sono interessati, in forma singola o associata, senza limiti di età o residenza. Le creazioni dovranno essere completate e dovranno essere visitabili a partire dall’8 dicembre 2024. Tutti i presepi iscritti al concorso saranno inseriti in una mappa tematica, a cura dell’Associazione “Il Borgo dei Presepi”, che verrà distribuita ai visitatori durante il periodo natalizio. Il regolamento del concorso e il modulo d’iscrizione per partecipare sono disponibili sul sito istituzionale dell’Ente – all’indirizzo www.comune.mesagne.br.it – e presso l’Ufficio Turismo (Sportello Suap al pianoterra del Comune).