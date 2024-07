Le novità sull’apprendistato le hanno trovate molto interessanti i titolari delle imprese ed i consulenti del lavoro che hanno partecipato all’incontro organizzato da Confartigianato a Mesagne con il contributo di una esperta di Sviluppo Lavoro Italia S.p.A, Agenzia tecnica del Ministero del Lavoro.

Ha introdotto i lavori Rino Piscopiello segretario territoriale di Confartigianato Brindisi spiegando che l’iniziativa è la prima di una serie che si intende realizzare nei Comuni dove è più importante la presenza di micro e piccole imprese artigiane che intendono avviare giovanissimi all’interno dei propri laboratori.

L’impegno a diffondere le opportunità ed i vantaggi del contratto di apprendistato viene chiesto alle Confederazioni datoriali dalla Regione Puglia che con la Legge Regionale n. 26/2018 ha emanato la nuova disciplina sull’apprendistato e le norme in materia di Bottega Scuola.

A tutt’oggi, così come testualmente affermato dalla VI Commissione Regionale in una adunanza del dicembre 2023, ”l’apprendistato, questa tipologia contrattuale non ha ancora avuto il successo sperato, a causa di un pesante deficit culturale e gestionale da colmare, c’è un gap evidente da parte delle istituzioni scolastiche, IFTS e IeFP, imprese e professionisti”

Tra gli impegni presi per superare il gap, grazie ai suggerimenti giunti dai partecipanti all’incontro, quello di incontrare i dirigenti delle scuole e degli enti di formazione professionale e gli artigiani che rappresentano le diverse categorie all’interno di Confartigianato con l’obiettivo di far conoscere ai titolari delle imprese cosa studiano gli alunni del 4° e 5° anno delle scuole superiori e dei corsi di formazione professionale di qualifica, spiegare i vantaggi per le scuole, per i giovanissimi apprendisti -studenti, per i datori di lavoro che potranno formare gli apprendisti secondo i propri bisogni e le proprie esigenze lavorative.

Tra i settori da cui giungono maggiori richieste di tale tipo di forza lavoro quello delle costruzioni, dell’impiantistica, dell’autoriparazione, della grafica, questi potenziali datori di lavoro grazie all’apprendistato potranno usufruire di una serie di benefici retributivi, contributivi e fiscali.

Il materiale illustrato dal relatore durante l’incontro è disponibile a richiesta presso gli uffici di Confartigianato Brindisi.

Il Segretario territoriale Confartigianato Brindisi

Teodoro Piscopiello