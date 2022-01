È stato pubblicato in G.U. il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 196, che contiene misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente. La nuova normativa entra in vigore il prossimo 14 gennaio 2022, si tratta del decreto attuativo della direttiva (UE) 2019/904.

È vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso, dei prodotti di plastica oxo-degradabile, degli attrezzi da pesca contenenti plastica, una volta esaurite le scorte.

Per il dettaglio, si faccia riferimento ai prodotti elencati nella parte B dell’allegato al Dlgs 196/2021

I principali prodotti soggetti a queste restrizioni sono:

1. Bastoncini cotonati

2. Posate

3. Piatti

4. cannucce

5. agitatori per bevande

6. aste da attaccare a sostegno dei palloncini

7. contenitori per alimenti in polistirene espanso

8. contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

9. tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

La messa a disposizione di prodotti in violazione del nuovo decreto legislativo è punita con una sanzione da 2.500 a 25.000 euro, che si applica anche nel caso di prodotti con caratteristiche difformi o privi dei requisiti di marcatura.

Si rimanda al decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 196 per ulteriori approfondimenti.

Artigiani e commercianti del settore alimentare potranno contattare gli uffici di Confartigianato per avere un elenco dettagliato dei prodotti che da oggi è vietato vendere.

Il Direttore

Teodoro Piscopiello