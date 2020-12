Una nota dell’assessore Alessandro Delli Noci, del gruppo “Con Emiliano”, sull’approvazione in Consiglio regionale dell’emendamento “fieristi” (Misure temporanee straordinarie ed urgenti in favore della categoria dei “fieristi” danneggiata dalle restrizioni alle attività economiche connesse all’emergenza sanitaria da Covid 19):

“L’emendamento approvato ieri sera in Consiglio regionale – ha dichiarato l’assessore Delli Noci – intende far fronte alla grave situazione che da mesi vivono gli operatori economici del settore sagre e fiere, i cosiddetti fieristi, particolarmente colpiti dall’emergenza sanitaria in corso ed esclusi da tutte le altre tipologie di ristori.

Al fine di far fronte allo stop imposto dalle restrizioni previste per contrastare il Covid-19, queste misure straordinarie e temporanee presentate nell’emendamento prevedono prima di tutto la possibilità di pensare forme di ristoro economico anche tramite i fondi destinati agli operatori del turismo e della cultura.

Inoltre, ciascun Comune, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 12 della Legge Regionale 16 aprile 2015 n. 24 e ai documenti strategici del commercio adottati, è invitato a provvedere entro il 31 gennaio prossimo, ad individuare appositi spazi per questi operatori in mercati almeno settimanali particolarmente frequentati.

Infine, tutte le istanze per la partecipazione ad eventi fieristici poi annullati a seguito delle misure restrittive saranno mantenute valide per le edizioni successive.

Tutelare tutte le categorie di operatori duramente colpiti dall’emergenza sanitaria, semplificare le procedure e trovare soluzioni che ne allevino la sofferenza personale ed economica è un nostro dovere e una priorità”.

Ufficio stampa Gruppo consiliare “Con Emiliano” Regione Puglia