Le argille dei calanchi lucani, modellate dalle rigide torniture invernali, sono pronte a diventare il palcoscenico naturale della IX Edizione del Teatro dei Calanchi, che inaugura la stagione estiva con un’esperienza teatrale unica. Dopo la conclusione delle audizioni ad aprile, la residenza artistica è in pieno svolgimento questo luglio.

Daniela Nisi, talentuosa attrice brindisina, è stata selezionata tra oltre 240 candidati provenienti da tutta Italia e dall’estero. Solo 40 artisti sono stati inizialmente scelti, e dopo ulteriori audizioni presso il Museo Essenza Lucano, il numero è stato ridotto a 10 artisti di eccezionale talento, tra cui Nisi. Questi artisti, provenienti da diverse discipline, contribuiranno alla realizzazione della produzione teatrale, apportando un valore unico e irripetibile.

Il progetto artistico, curato da “Act in Circus”, culminerà nella rappresentazione di “Elogio della Follia”, che andrà in scena ogni fine settimana dal 2 al 31 agosto. La regia e la direzione artistica sono affidate a Daniele Onorati, rinomato per la sua capacità di coinvolgere il pubblico con produzioni innovative e di grande impatto.

Il Teatro dei Calanchi si distingue per la sua continua ricerca artistica, che fonde l’essere umano con la natura, creando un’esperienza che supera il semplice intrattenimento per diventare un vero e proprio viaggio nella coscienza. “Elogio della Follia” trae ispirazione dall’omonimo saggio del 1511 di Erasmo da Rotterdam, offrendo una riflessione satirica e sempre attuale sulla necessità della follia nella vita umana.

Daniela Nisi, classe 1990, è un’attrice performer ed autrice, con una specializzazione in scrittura scenica presso il Centro Universitario Teatrale di Perugia. Ha studiato con rinomati maestri come Eugenio Barba, Julia Varley, Roberto Ruggieri, Ludwik Flaszen. Ha debuttato come autrice performer nel 2015 con “A.A.A AMORE OFFRESI” e ha vinto una Borsa Lavoro del Teatro Stabile dell’Umbria nel 2016. Negli anni ha partecipato a numerosi eventi e performance a livello nazionale, affermandosi come attrice, performer e autrice. Dal 2018 affianca alle collaborazioni, il lavoro indipendente e fonda “Acra Teatro” con il musicista e compositore Antonello Montemurro, con il quale scrive performance originali, basandosi sulla ricerca e la contaminazione tra le arti.

Oltre alla sua carriera teatrale, Nisi ha conseguito una laurea in scienze politiche e relazioni internazionali e ha approfondito l’approccio terapeutico gestaltico nelle arti performative. Ha lavorato come tutor in vari contesti, inclusi carceri e centri diurni, progettando laboratori teatrali per persone con esigenze speciali. Ha collaborato con enti di formazione come esperta teatrale e ha partecipato a docu-fiction televisive.

Dal 2021, Nisi è parte dell’Easter Village, una comunità internazionale di artisti supportata dal Nordisk Teaterlaboratorium/Odin Teatret. Quest’anno è stata selezionata per il cast della nuova produzione del Teatro dei Calanchi, “Elogio della Follia”, che andrà in scena ad agosto 2024.

