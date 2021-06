Ercole Saponaro (Capo Gruppo Lega al consiglio comunale di Brindisi), “alla luce dei tragici fatti che hanno visto la morte di un lavoratore agricolo extracomunitario, ha presentato una Mozione Urgente affinché il Sindaco di Brindisi possa emettere un Ordinanza di divieto di lavorazione nei campi nelle ore più calde per il periodo estivo dalle ore 12,00 alle 16,30 anche in relazione alle disposizioni dell’Inail con la mappatura pubblicata su Worklimate.it con le zone individuate come a rischio per lavorazioni all’aperto nel periodo estivo”.

“Il nostro fine” – conclude Saponaro – “è la tutela della salute dei tanti lavoratori agricoli extracomunitari e non che prestano la loro opera nei campi”.

Simile richiesta giunge anche da Anna Lucia Portolano (BBC), Presidente della Commissione Attività Produttive.

Scrive l’esponente BBC:

“Il triste episodio di cui abbiamo appreso ieri nella pagine di cronaca mi ha particolarmente scosso.

Perché la morte di Camarda Fantamadi, di soli 27 anni, avvenuta al ritorno dai campi in cui aveva lavorato ieri, in condizioni di caldo asfissiante, non finisca presto nel dimenticatoio aggiungendosi ai numeri dei decessi registrati in “occasione lavorativa” ho deciso di protocollare stamane una richiesta urgente indirizzata al Sindaco Riccardo Rossi, affinché provveda ad emettere una ordinanza “anticaldo” che tuteli gli operai agricoli nei campi in questo periodo in cui è accentuata l’attività di raccolta di particolari prodotti agricoli della stagione ma altrettanto accentuata è la temperatura a cui i lavoratori sono sottoposti prestando l’attività in fasce orarie di cui si chiede il divieto di attività.

Di seguito il testo della mia proposta depositata:

Al Sindaco di Brindisi

Ing. Riccardo Rossi

e p.c. Assessore alle Attività Produttive Dott. Massimo Vitali

Presidente del Consiglio

Giuseppe Cellie

Richiesta di ordinanza urgente “anticaldo” in materia di lavoro agricolo nei campi

Il triste episodio registratosi ieri 24 giugno che ha visto la morte di un lavoratore agricolo di ritorno dai campi, mette in luce una criticità oggettiva legata al lavoro in agricoltura in questa particolare stagione, caratterizzata nel nostro territorio da un clima particolarmente torrido.

Senza voler inficiare sull’organizzazione e la produttività delle aziende agricole operanti nel nostro Comune, tenuto conto che il Contratto Nazionale e Provinciale del settore Agricoltura Operai prevede una giornata lavorativa a tempo pieno di 6,5 ore che si esauriscono tranquillamente avviando le operazioni colturali al mattino presto o gestendole nel pomeriggio inoltrato o addirittura in serata per particolari lavorazioni, la sottoscritta, in qualità di Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Consiliare per le attività produttive,

chiede

che venga emessa con urgenza, come già avvenuto in altri comuni della regione Puglia, una ordinanza a tutela dei braccianti agricoli impegnati nei campi dell’agro di Brindisi, che vieti l’attività degli stessi nei fondi di lavoro dalle 12,30 alle 16,30 per tutto il periodo estivo, fino al 31/08/2021, al fine di scongiurare il rischio a cui lavoratori possono essere sottoposti nelle ore più calde e potenzialmente rischiose per la loro salute e la loro incolumità;

che sia prevista una sanzione pecuniaria per i trasgressori di € 500,00 per ogni lavoratore impiegato nelle fasce orarie inibite

che l’ordinanza sia trasmessa alla Prefettura, al Questore, al Comando della Polizia Locale e al Comando dei Carabinieri, Nucleo Ispettivo presso il competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e alle competenti sedi Inail e Inps.

Confidando nella sua nota sensibilità ed attenzione in materia di salute e lavoro, attendo benevolo riscontro.

In fede

Anna Portolano

Consigliere Comunale del gruppo Brindisi Bene Comune

e Presidente della Commissione Consiliare Attività Produttive