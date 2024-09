La Asl Brindisi ha partecipato al campo scuola regionale “Diabetes on the Waves” dedicato ai ragazzi con diabete di età compresa tra 12 e 14 anni, che si è svolto nei giorni scorsi al circolo nautico “La Lampara” di Santa Caterina di Nardò, in provincia di Lecce.

“Diabetes on the Waves” è un progetto sperimentale della Regione Puglia nato con l’obiettivo di favorire il processo educativo dei minori diabetici e della famiglia, incentivare l’autogestione in ambiente protetto, stimare l’indipendenza nella gestione del diabete in assenza dei familiari e favorire il confronto con i coetanei.

Al campo scuola, organizzato nella Asl Brindisi con il supporto dell’associazione “Delfini messapici”, hanno partecipato quattro ragazzi accompagnati da un team di esperti parte attiva nel progetto: Maria Susanna Coccioli, pediatra e responsabile dell’ambulatorio di Endocrinologia e Diabetologia pediatrica dell’ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana nonché referente del coordinamento dei lavori del tavolo tecnico regionale finalizzato alla co-progettazione delle iniziative per la realizzazione dei campi scuola, Marilea Lezzi, pediatra dell’ospedale Perrino di Brindisi, e Ada Putignano, dirigente amministrativa della direzione dell’ospedale di Ostuni. A completare la squadra c’era Addolorata Donno, infermiera dell’ambulatorio di Diabetologia del Distretto socio-sanitario di Brindisi.

I ragazzi delle sei Asl regionali, 43 in tutto, sono stati coinvolti, in base ai progetti presentati, in attività sportive come sup, vela e nuoto, affiancati dagli istruttori e dal personale medico e infermieristico oltre che dai volontari degli enti del Terzo settore che hanno risposto al bando di co-programmazione. Inoltre, sono stati impegnati in attività con nutrizioniste e psicologi con i quali hanno realizzato veri e propri percorsi, utili anche per gli operatori che potranno riportarli nella quotidianità degli ambulatori. I diversi gruppi sono stati seguiti da Giannermete Romani, un educatore noto a livello nazionale per il lavoro svolto in vari campi scuola per ragazzi con diabete e per i loro genitori.

Il prossimo obiettivo per la Asl Brindisi è organizzare un weekend per le famiglie dei ragazzi di età compresa tra zero e 8 anni.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI