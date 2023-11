Alla luce di quanto sta accadendo a livello mediatico nazionale in relazione alle dichiarazioni del consigliere comunale Cesare Mevoli su Elena Cecchettin e alla totale assenza del mio partito, a livello cittadino e provinciale, in un silenzio sempre “più assordante”, con questo mio comunicato prendo ufficialmente le distanze da quanto dallo stesso dichiarato, non pensandola minimamente come lui e come chi, non intervenendo, avalla tali dichiarazioni.

Il mio modo di pensare e fare politica rispecchia quello che è la linea e quelli che sono gli intendimenti di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia ed è basato sul sapersi dare delle regole, anche organizzative. La squadra, l’organizzazione, il rispetto sono capisaldi del concepire la

politica, scevra da personalismi, individualismi e giochetti inutili spesso anche dannosi.

In virtù di tutto ciò, ribadisco fermamente la non condivisione delle affermazioni del Consigliere Mevoli e, in tal senso, nei prossimi giorni chiederò l’intervento del Presidente per le opportune e consequenziali prese di posizione del partito, ivi inclusa, l’emanazione di un provvedimento disciplinare.

Roberto QUARTA

Consigliere Comunale Fratelli d’Italia