In occasione del 32° anniversario della strage di via D’Amelio in data 19 luglio p.v. si terrà “Musica e Arte contro le Mafie” presso il CAG Brindisi per i Giovani del quartiere Paradiso.

Un’iniziativa organizzata da Amani Cooperativa Sociale con il Consiglio Comunale dei Ragazzi, il Presidio Libera di Brindisi “Antonio ‘Tony’ Sottile e Alberto De Falco” e UDS Brindisi, in collaborazione con la rete territoriale e inserito nel programma del nodo #Galattica di Brindisi.

Un momento di memoria viva attraverso testimonianze, laboratori, sport, arte e musica.

Pensata e organizzata dai Giovani

COOP AMANI