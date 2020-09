Lo scorso 19 agosto, nel corso di lavori all’interno di un’area a cielo aperto dell’Aeronautica Militare, già destinata a poligono di tiro, in località Punta della Contessa, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso.

Al fine di assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità, l’area è stata tempestivamente messa in sicurezza e presidiata a cura del personale militare, anche con interdizione alla balneazione, alla navigazione, all’ormeggio, alla pesca ed ogni altra attività in mare disposta dalla locale Capitaneria di Porto.

Gli artificieri del Comando 11 Reggimento Genio Guastatori di Foggia, opportunamente interessati dalla Prefettura, hanno eseguito, lo scorso 20 agosto, un sopralluogo tecnico sul luogo del rinvenimento per un esame della tipologia e dello stato di conservazione dell’ordigno, risultato essere una bomba d’aereo risalente alla II guerra mondiale del peso circa di 226 Kg.

Nel corso della riunione di coordinamento tenutasi, nei giorni successivi, in Prefettura, alla presenza dell’11^ Reggimento Genio Guastatori Foggia, dei rappresentanti delle Forze dell’Ordine, dei Vigili del Fuoco, del Comando Polizia Locale di Brindisi, del servizio 118, dell’Enav –Enac,è stato fatto il punto sulle operazioni preliminari, per vagliare tempi e modalità delle attività di bonifica dell’ordigno, che sono state ulteriormente dettagliate, per i profili tecnici-operativi, nel corso del tavolo tecnico svoltosi in Questura nella mattinata odierna.

Le operazioni di bonifica in loco sono state programmate per la mattinata del 2 settembre p.v. e consisteranno nell’allestimento del sito e del successivo brillamento della durata di circa 1 ora. L’intervento si svolgerà in una cornice di sicurezza che prevede l’evacuazione temporanea di diverse masserie presenti nella “ zona rossa”, individuate a seguito di una accurata ricognizione effettuata dalla Polizia Locale, l’interdizione temporanea della viabilità presente nell’area e tutte le altre misure precauzionali che si renderanno necessarie.

Nella circostanza verranno assicurati i servizi di ordine pubblico diretti da un Funzionario della Polizia di Stato, con il supporto delle altre Forze di Polizia.

COMUNICATO STAMPA PREFETTURA DI BRINDISI