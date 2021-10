Il vescovo Vincenzo convoca la Chiesa che è in Oria per l’apertura del Cammino sinodale diocesano che avverrà, in comunione con tutte le Chiese del mondo, domenica 17 ottobre 2021.

L’intera comunità diocesana si riunirà nella chiesa di San Giovanni Paolo II presso il Santuario di San Cosimo alla Macchia in Oria per la celebrazione eucaristica che il vescovo Vincenzo presiederà alle ore 18.30.

La celebrazione segna l’inizio del Sinodo 2021-2023, avviato da papa Francesco la scorsa domenica, che coinvolgerà la Chiesa universale.