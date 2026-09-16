Dopo la premiere in Sala Laguna alle Giornate degli Autori il 3 settembre scorso, il documentario Waiting for Ken Loach sarà presentato in due anteprime a Mesagne il 22 e 23 settembre alla presenza del regista Simone Amendola e di tutti i protagonisti.

Un film di cui si sta parlando molto dopo la prima veneziana e che sta incontrando il parere favorevole di pubblico e critica. Molti gli articoli che ne parlano in maniera appassionata, tanti gli apprezzamenti che arrivano da ambiti diversi.

La delegazione più giovane approdata quest’anno al Lido di Venezia ha compiuto un lungo viaggio per arrivare, iniziato a Mesagne più di due anni fa. Era aprile 2024 quando la città si è raccolta per un video-messaggio di invito al grande regista Ken Loach. ‘Se mangiamo insieme, restiamo uniti’ è la scritta che si vede dall’alto su una lunga tavolata, un monito che arrivava da The Old Oak, ultima opera del maestro inglese.

L’occasione del video era l’inaugurazione del Piccolo Cinema Ken Loach, una sala unica nel suo genere: un cinema restituito alla città dopo decenni di assenza e soprattutto interamente gestito da teenager.

Il Piccolo Cinema Ken Loach è un sogno profondamente ispirato dal cinema civile del maestro inglese, nato con l’auspicio per le nuove generazioni di portare avanti le istanze che riguardano l’umano e la socialità. Un progetto che crede fortemente nella visione dei film in sala, come momento di prossimità tra le persone. Un regalo che i piccoli gestori fanno a tutta la comunità: un piccolo luogo dove proiettare cinema d’autore e dove parlare del film appena vissuto, recuperando una modalità di stare insieme.

Fondanti sono stati il Comune di Mesagne che ha messo a disposizione i locali, il Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola che ha sostenuto i laboratori nelle scuole, gli Istituti Giovanni XXIII-Moro ed Epifanio Ferdinando di Mesagne che quei laboratori li hanno accolti da subito e la Regione Puglia che con il Progetto Welfare ha sostenuto il secondo anno di attività del Cinema.

Questo piccolo grande miracolo culturale tutto made in Puglia è approdato alla Mostra del Cinema di Venezia dove è stato accolto con grande calore dal pubblico e dagli addetti ai lavori. La proiezione è stata introdotta dal Presidente della Giornate degli Autori Francesco Ranieri Martinotti, dalla Sottosegretaria di Stato al Ministero alla Cultura Lucia Borgonzoni e da Bruno Zambardino della Direzione Generale Cinema.

Presenti in sala anche il Sindaco di Mesagne Francesco Rogoli, Toni Matarrelli ex Sindaco e primo sostenitore del progetto, oggi Presidente del Consiglio della Regione Puglia, e Vincenzo Sicilia, Assessore alle Politiche Giovanili.

Agli applausi della prima proiezione il pensiero è andato subito ai cittadini di Mesagne che con trepidazione seguivano da lontano e a cui sono arrivati gli echi dell’emozionante serata.

L’appuntamento dunque è previsto per due sere, il 22 e il 23 settembre sotto il cielo di fine estate presso l’Atrio del Castello Normanno Svevo. Ogni serata avrà 200 posti a sedere ad ingresso gratuito. Dalle 19.30 sarà possibile accedere alla sala. Saranno presenti il regista Simone Amendola, Floriana Pinto direttrice del Piccolo Cinema Ken Loach e tutti i ragazzi protagonisti del film, con loro ci saranno il Sindaco di Mesagne Francesco Rogoli e Toni Matarrelli, Presidente del Consiglio della Regione Puglia.

WAITING FOR KEN LOACH

Un film di Simone Amendola

(Doc. Ita 2026,78’)

Sinossi

Sotto il segno del regista inglese, e delle sue narrazioni del riscatto, in Salento un gruppo di teenager scopre il cinema grazie a una prof e scrive una pagina inedita della propria città. È la nascita del Piccolo Cinema Ken Loach.

Nota del regista

“Ci sono attese, e attese. In un Sud che si percepisce predestinato, aspettare Ken Loach non è aspettare Godot. Nel documentario è al contempo attesa reale e fede nel cinema, quella dei protagonisti e credo la mia. Il Piccolo Cinema Ken Loach è un’avventura di cui sono stato in gran parte testimone, ma a cui ho anche contribuito, e il film è diventato un racconto che per essere compreso doveva contenere anche qualcosa di mio, di più privato”

Cast & Crew

Regia, cinematografia, suono

Simone Amendola

Montaggio

Matteo Serman

Musiche

Marta Lucchesini

Con

I ragazzi e le ragazze del Piccolo Cinema Ken Loach

Floriana Pinto

Prodotto da

Simone Amendola

Floriana Pinto

con

Nazzareno Neri

Una produzione

Blue Desk

Con il contributo di

Regione Puglia/Puglia Culture

Produttore associato

Apollo Film

Con la collaborazione di

Serman Studio

Piano Nazionale Cinema e Immagini per la scuola

Azioni di promozione realizzate in collaborazione con Apulia Film Commission e Regione Puglia a valere su risorse del POC Puglia 2021/2027 – Area Tematica 06, nell’ambito dell’intervento “Promuovere il Cinema 2025/2026”