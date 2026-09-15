Una bella giornata di partecipazione, sostenibilità e comunità. La Ciclospaghettata svoltasi domenica 13 settembre a Montalbano ha coinvolto adulti, ragazzi e famiglie in una piacevole pedalata collettiva alla scoperta del territorio.

Lungo il percorso i partecipanti hanno potuto osservare il paesaggio e vivere la bicicletta come mezzo di mobilità sostenibile, ma anche come occasione per incontrarsi, stare insieme e riscoprire il piacere di attraversare lentamente i luoghi della propria comunità.

Al termine della ciclopasseggiata la manifestazione è proseguita con la spaghettata comunitaria nei pressi della Chiesa Grande. La buona pasta e il clima allegro hanno reso la serata un autentico momento di convivialità, completando nel migliore dei modi una manifestazione nata per unire attività all’aria aperta, attenzione all’ambiente e socialità.

Gli organizzatori, le associazioni SCIA’ e “Officine Montalbanesi”, esprimono grande soddisfazione per la partecipazione e ringraziano quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa.

Un ringraziamento particolare va alla Parrocchia SS. Maria di Pozzo Faceto, al Comune di Fasano, alla Polizia Locale, alla Croce Rossa Italiana – Comitato di Fasano, al Comitato per il Bicentenario di Montalbano, a tutti gli sponsor e ai preziosi volontari che, con disponibilità e impegno, hanno reso possibile i preparativi e lo svolgimento della manifestazione.

La riuscita della Ciclospaghettata conferma quanto iniziative semplici, costruite attraverso la collaborazione tra associazioni, istituzioni e cittadini, possano rafforzare il senso di comunità e promuovere un modo più sostenibile e piacevole di vivere il territorio.