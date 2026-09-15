Il direttore generale della Asl Brindisi, Stefano Rossi, ha effettuato oggi una prima visita all’ospedale Perrino di Brindisi, accompagnato dal direttore medico di presidio Andrea Molino, dal direttore amministrativo Ignazio Buonsanto e dal dirigente responsabile della UOSD Informazione e Comunicazione istituzionale Giacomo Dachille.

La visita ha rappresentato un primo approccio diretto alla struttura ospedaliera e alle sue principali realtà operative e costituisce l’avvio di un più ampio percorso di conoscenza e confronto. Nelle prossime settimane il direttore generale incontrerà infatti i direttori delle diverse unità operative, attraverso visite nei singoli reparti, con l’obiettivo di conoscere da vicino le attività, ascoltare le esigenze degli operatori e individuare le principali criticità sulle quali intervenire.

Un percorso che punta a favorire un confronto costante con chi quotidianamente lavora all’interno dell’ospedale, per mettere a fuoco le problematiche e costruire, insieme ai professionisti, interventi concreti e progressivi finalizzati al loro superamento.

Nel corso della visita il direttore generale ha inoltre incontrato Massimo Calò, direttore dell’Unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione e direttore facente funzioni del Pronto soccorso, con il quale si è soffermato sulla situazione del servizio di emergenza-urgenza. Rossi ha quindi visitato gli ambienti del Pronto soccorso, per conoscere direttamente gli spazi nei quali viene quotidianamente garantita l’assistenza ai cittadini.

“Questa prima visita al Perrino rappresenta soprattutto un momento di ascolto e di conoscenza diretta della realtà ospedaliera – dichiara il direttore generale della Asl Brindisi, Stefano Rossi –. Voglio esprimere la mia vicinanza e il mio ringraziamento a tutto il personale che ogni giorno, con professionalità e impegno, lavora per garantire l’assistenza ai cittadini. Il nostro compito è ascoltare chi opera sul campo, conoscere le difficoltà e lavorare per affrontarle concretamente. Nei prossimi incontri voglio entrare sempre più nel merito delle diverse realtà, raccogliere le segnalazioni e costruire un percorso che ci consenta di intervenire sulle criticità e migliorare progressivamente i servizi. L’impegno è esserci, ascoltare e lavorare insieme per trovare soluzioni”.

La visita al Perrino inaugura dunque un programma di incontri che proseguirà nei diversi reparti dell’ospedale e nelle altre strutture aziendali, con l’obiettivo di rafforzare il dialogo tra la Direzione strategica e i professionisti e accompagnare un percorso di miglioramento dell’organizzazione e dei servizi offerti ai cittadini.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI