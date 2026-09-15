Il 18 settembre Radiazioni Cult Musica Poesia Resistenza riapre i cursori del mixer alla musica e i suoi microfoni al cinema, al teatro, all’editoria e all’arte. La nuova stagione 2026/27 sarà un importante punto d’arrivo per i due contenitori “radioattivi”. Il prossimo anno sarà celebrato il trentennale della trasmissione in onda il lunedi e venerdi dalle 22.00 alle 24.00 sulle frequenze di Ciccio Riccio.

Un nuovo carico di iniziative inedite e rinnovate emozioni accompagneranno gli ascoltatori nella nuova stagione radiofonica per celebrare lo storico traguardo. Radiazioni conserva il piacere e la capacità di raccontare e raccontarsi davanti al microfono. La voce rimane un’amica privilegiata e sognante, capace di offrire fantasia, ironia, informazione e belle sensazioni.

A Radiazioni il nuovo volge lo sguardo al passato. Nelle rubriche ogni minuto è attraversato da passione, umanità, amicizia e creatività. La musica si unisce alla cultura che vive e vibra nel sottobosco, nei piccoli club, nelle cantine e nei sobborghi delle comunità europee, internazionali e orientali. L’etere rimane ancora perfetto e coinvolgente per far innamorare e fantasticare davanti alla radio.

Radiazioni compie 30 anni, un traguardo importante, un piccolo miracolo radiofonico pieno di coraggio e realizzato a suon di rock, musica ricercata, spesso inedita ma di qualità. Una trasmissione sempre pronta per sollecitare ascolti ancora più profondi e numerosi.

Un grande amore per la radio che si consuma come impegno civile, anche fuori dagli studi di Ciccio Riccio. Una competenza che viene da lontano, nasce durante i concerti, nei negozi di dischi e nelle piccole librerie sperdute del pianeta, con lo sguardo sempre attento sulle pagine delle riviste cartacee specializzate che ancora oggi illuminano la conoscenza e il cammino dietro alla consolle.

Radiazioni entra di diritto nella storia e nella cultura musicale della radio italiana. I numerosi contatti e amicizie, le collaborazioni con la scena musicale indipendente e alternativa del nostro Paese indicano questo.

Da sottolineare che tutto nasce a Brindisi in uno studio bunker tra vecchi amici e un bicchiere di birra e si estende al mondo in modulazione di frequenza e attraverso lo streaming. Radiazioni rimane un simbolo di coerenza, sfida e fierezza che si contrappone ad alcuni cambiamenti che l’etere e il mondo digitale continuano a subire. Esiste una vecchia convinzione: la musica, la poesia e la resistenza possono fare ancora la differenza.

Ritratti di un mondo radiofonico antico, figlio del pionierismo delle prime radio libere ma che continua a vivere con successo nell’etere moderno.

MARCO GRECO