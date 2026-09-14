Martedì 15 settembre, alle ore 22, Roy Paci & Aretuska saliranno sul palco di Piazza Giovanni XXIII (ingresso libero). Il concerto, tutto da ballare e da vivere insieme, arriva al termine della Festa Patronale, e rappresenta per la città anche il momento che chiude simbolicamente l’estate 2026, sebbene il cartellone “Bella Fresca – L’Estate Francavillese” proseguirà ancora fino a fine settembre.

Rosario Paci, in arte Roy Paci, è trombettista, cantante e produttore originario della Sicilia. Da oltre trent’anni alterna nella sua musica ska, reggae, funk, cumbia e musica popolare siciliana. Ha collaborato, tra gli altri, con Manu Chao nella Radio Bemba Sound System, con Vinicio Capossela, Franco Battiato e Carmen Consoli. Nel 2018 ha partecipato al Festival di Sanremo con Diodato. Ha fondato l’etichetta discografica Etnagigante e ha preso parte a oltre 500 album.

Gli Aretuska accompagnano Paci da sei album e centinaia di concerti. Il repertorio della serata comprenderà brani come “Toda Joia Toda Beleza”, “Baciamo le mani” e “Parola d’onore”, insieme ai pezzi più recenti.

L’appuntamento con Roy Paci & Aretuska si inserisce in una stagione che ha visto approdare in piazza Giovanni XXIII i concerti di Dargen D’Amico, Premiata Forneria Marconi e Pierdavide Carone, oltre al festival “Francavilla è Jazz” e agli incontri della rassegna Qcine. La città ha ospitato quest’estate anche i Giochi del Mediterraneo, che hanno portato nella Città degli Imperiali sportivi e visitatori internazionali.