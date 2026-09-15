Esce il 18 settembre “Gocce di passione”, il nuovo singolo di Marco Nocera, artista, produttore musicale e filmmaker brindisino. Il brano rappresenta l’ultima release estratta dall’album “Un mondo da svelare”, progetto discografico che raccoglie e sviluppa le diverse anime artistiche dell’autore.

“Gocce di passione” è presentato da Nocera come il brano più intimo e personale dell’album, tanto da rappresentarne il cuore narrativo. È proprio da alcuni versi della canzone che prende il titolo l’intero progetto discografico.

Il singolo nasce da una riflessione sull’interiorità, sui propri limiti e sulla consapevolezza di sé. Un percorso introspettivo attraverso il quale l’artista racconta le proprie sfumature personali, trasformandole in materia musicale.

La scelta della data di uscita assume inoltre un significato particolare. Il 18 settembre coincide infatti con il primo anniversario di matrimonio di Marco Nocera, e il brano diventa così una dedica alla moglie Chiara, inserendo un elemento autobiografico all’interno del percorso artistico dell’album.

“Gocce di passione” è un brano pop della durata di 3 minuti e 38 secondi, scritto dallo stesso Nocera e distribuito da iMusician Digital SA. La radio date è fissata per il 18 settembre 2026.

L’uscita del singolo completa il percorso di “Un mondo da svelare”, album concepito come un progetto nel quale musica, immagini e atmosfere si incontrano. L’album e i singoli sono disponibili sulle principali piattaforme di streaming musicale.

Per ascoltare in anteprima il progetto è disponibile anche una preview dell’album su YouTube.

Marco Nocera, nato a Brindisi nel 1985, è un artista poliedrico, produttore musicale e filmmaker. Da oltre dieci anni lavora nel settore della produzione audiovisiva, con un percorso iniziato tra radio e televisione attraverso la realizzazione di videoclip e cortometraggi.

La sua esperienza nel mondo delle immagini ha influenzato anche il modo di comporre musica: elettronica, atmosfere cinematografiche e cantautorato moderno convivono nei suoi lavori, dando vita a brani pensati come vere e proprie narrazioni sonore.

“Un mondo da svelare” rappresenta il punto di arrivo di questo percorso e segue le precedenti esperienze discografiche “Look Ahead” (2021) e “Homeland Atmosphere” (2019).

“Gocce di passione” sarà disponibile in radio dal 18 settembre 2026.