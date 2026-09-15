Una mattinata dedicata alla prevenzione oncologica, alla salute e alla socialità. È questo il senso della “Camminata in Rosa, Camminata di Comunità”, in programma domenica 20 settembre 2026 nelle pinete del Santuario di Sant’Antonio alla Macchia, a San Pancrazio Salentino.

Il raduno è previsto alle 8.30, con partenza alle 9.00. L’iniziativa è organizzata dai Volontari AIRC di San Pancrazio Salentino “Insieme contro il cancro per la vita”, con il patrocinio del Comune di San Pancrazio Salentino e della ASL Brindisi.

A partecipare all’appuntamento sarà anche la dottoressa Mariangela Capodieci, responsabile della UOSD Senologia Ospedaliera presso gli ospedali di San Pietro Vernotico e Brindisi “Perrino”.

Durante la camminata sono previste alcune brevi tappe narrative, con testimonianze e informazioni legate al mondo del volontariato. Al termine sarà inoltre presentato il programma delle iniziative previste a San Pancrazio Salentino per “Ottobre Rosa”, il mese dedicato alla sensibilizzazione sulla prevenzione dei tumori femminili.

Gli organizzatori invitano i partecipanti a indossare, se possibile, una maglietta rosa, colore simbolo della campagna di prevenzione.

L’iniziativa vuole così unire movimento, informazione e partecipazione, trasformando una semplice camminata in un’occasione per incontrarsi e parlare di prevenzione e salute all’interno della comunità.

Per informazioni è possibile contattare Giusy Risolo al numero 348 7488611.

L’invito dei Volontari AIRC è rivolto a tutta la cittadinanza: appuntamento domenica 20 settembre, alle 8.30, nelle pinete del Santuario di Sant’Antonio alla Macchia.