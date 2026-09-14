Giovedì 24 settembre, alle ore 16.00, a Palazzo Guerrieri il Comune di Brindisi invita i giovani a partecipare al percorso per costruire le future politiche giovanili regionali

Quali sono i bisogni, le aspettative e le idee dei giovani pugliesi? Quali politiche e quali strumenti possono contribuire a costruire un territorio più vicino alle nuove generazioni?

Sono queste alcune delle domande al centro della tappa brindisina di “Puglia Ti Vorrei – Agenda Giovani Puglia”, il percorso partecipativo promosso nell’ambito delle Politiche Giovanili della Regione Puglia, che giovedì 24 settembre 2026, alle ore 16.00, farà tappa a Palazzo Guerrieri a Brindisi.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Brindisi nell’ambito delle attività di Galattica – Rete Giovani Puglia e rappresenta un’occasione per coinvolgere direttamente i giovani del territorio nella costruzione del prossimo triennio delle politiche giovanili regionali.

“Puglia Ti Vorrei” è un percorso partecipativo itinerante pensato per mettere al centro l’ascolto dei territori e il protagonismo delle giovani generazioni. Il percorso si inserisce nel quadro della Legge regionale n. 10/2025, che introduce l’Agenda Giovani Puglia come strumento triennale di programmazione delle politiche giovanili.

La tappa di Brindisi sarà un momento di ascolto e confronto, nel quale i partecipanti potranno individuare i bisogni ritenuti più rilevanti per la propria generazione e trasformarli, attraverso il lavoro collettivo, in proposte e soluzioni concrete.

“Puglia Ti Vorrei 2026” invita tutte le persone giovani a esprimere la propria visione e a contribuire al processo partecipativo per la costruzione dell’Agenda Giovani Puglia. Il questionario richiede pochi minuti e raccoglie contributi utili alla definizione delle politiche giovanili pugliesi del prossimo triennio.

La partecipazione è volontaria. Le risposte sono raccolte in forma completamente anonima e utilizzate esclusivamente per finalità di ricerca, monitoraggio e valutazione dell’iniziativa. Non vengono raccolti dati personali che consentano di identificare i partecipanti; i risultati saranno elaborati e presentati esclusivamente in forma aggregata.

COMPILA IL QUESTIONARIO

Puglia Ti Vorrei 2026

Questionario online:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdqiJvI9ylcV9bOw4RyygXwZ5iptVgCKzumS8W9mFK4jMVmCg/viewform