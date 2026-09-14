La settimana più attesa del precampionato biancoazzurra, i giorni in cui tifosi e appassionati potrà abbracciare la propria squadra e accoglierla in città con la solita grande passione che contraddistingue il popolo biancoazzurro. La Valtur Brindisi si presenta ufficialmente alla città e lo fa in occasione della presentazione di squadra e Memorial Pentassuglia. Due appuntamenti ravvicinati che certificano l’inizio della nuova stagione sportiva ormai alle porte, tra gradite conferme e piacevoli new entry.

VENERDÌ 18 SETTEMBRE – PRESENTAZIONE SQUADRA

A partire dalle ore 20:00, la Scalinata Virgiliana tornerà ad accogliere i supporters brindisini e appassionati della palla a spicchi. Uno scenario suggestivo ed evocativo sul lungomare della nostra città per manifestare il calore e la passione per i colori biancoazzurri. Nel corso della serata verrà presentato ufficialmente il nuovo socio Carlo Rubini, in diretta in collegamento video dagli Stati Uniti. A condurre l’evento il giornalista di Brindisi Mino Taveri, storica voce della pallacanestro brindisina.

SABATO 19 SETTEMBRE – ‘XV MEMORIAL PENTASSUGLIA’

Il memorial dedicato a ‘Big Elio’ si svolgerà nella singola serata di sabato 19 settembre alle ore 20:30 al PalaPentassuglia tra Valtur Brindisi e Crifo Wines Ruvo di Puglia.

I biglietti per assistere al Memorial, al costo di €10, sono in vendita al New Basket Store di Corso Garibaldi 29, aperto tutti i giorni dalle 09.30-13.00 e dalle 16.45 fino alle ore 20:15 e il giorno della partita direttamente al botteghino del palasport. I tickets non sono numerati e per i possessori di tagliando vi sarà indistintamente la possibilità di accedere alle aree di Parterre e Tribuna; la società si riserva la possibilità di bloccare alcune file di parterre per esigenze organizzative.

Tutti invitati per assistere a serate di festa e di grandi emozioni.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi