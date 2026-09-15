Non avrebbe accettato la fine della relazione sentimentale e avrebbe iniziato a perseguitare l’ex compagna, una ragazza di 15 anni, con pedinamenti e appostamenti nei luoghi abitualmente frequentati dalla minorenne.

Per questo motivo un 17enne è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Francavilla Fontana con l’accusa di atti persecutori. Gli accertamenti sono scattati dopo la querela presentata dai genitori della ragazza.

Secondo quanto ricostruito dai militari, il giovane avrebbe messo in atto una serie di comportamenti persecutori, seguendo la 15enne e appostandosi nei pressi dei luoghi frequentati abitualmente dalla ragazza.

Alla giovane, attraverso i genitori e dopo essere stata informata delle facoltà previste dalla legge, è stato inoltre raccomandato di avvalersi del supporto dei centri antiviolenza.

La vicenda riporta l’attenzione sull’importanza della denuncia nelle situazioni di stalking e di persecuzione. Segnalare tempestivamente quanto sta accadendo alle forze dell’ordine consente infatti di attivare gli strumenti di tutela previsti e la rete di protezione a sostegno delle vittime.

In caso di emergenza è possibile contattare il 112. È inoltre attivo il numero gratuito 1522, servizio antiviolenza e stalking operativo 24 ore su 24.

Come precisato dai Carabinieri, il procedimento si trova nella fase delle indagini: il 17enne è stato denunciato e dovrà essere sottoposto alle successive verifiche dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di non colpevolezza e in attesa dell’eventuale giudizio.