Il settore ospiti dello stadio che mercoledì 16 settembre 2026 ospiterà la sfida tra Virtus Francavilla e Brindisi sarà precluso ai tifosi residenti nel territorio di Brindisi e in altri due comuni della provincia.

La decisione è contenuta nel Decreto Prefettizio del 14 settembre 2026, che dispone il divieto di vendita dei tagliandi del settore ospiti ai residenti nel Comune di Brindisi, compresa dunque la frazione di Tuturano, e nei comuni di San Pietro Vernotico e Cellino San Marco.

Il provvedimento riguarda la gara in programma mercoledì e introduce quindi una limitazione alla presenza dei sostenitori del Brindisi nel settore a loro destinato.

La misura arriva alla vigilia di una partita particolarmente sentita, considerata la vicinanza geografica tra le due città e la recente rivalità sportiva che accompagna il confronto.

La Virtus Francavilla Calcio ha comunicato che la prevendita per la gara sarà attiva a partire da martedì 15 settembre alle ore 9.30, presso lo store-biglietteria della Nuovarredo Arena, in via per Ceglie, ingresso Tribuna Centrale.

Questi gli orari di apertura della sede:

Martedì 15 settembre: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19.30;

Mercoledì 16 settembre: dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 21.30.

La società ricorda che, in base alle disposizioni di ordine pubblico, per l’acquisto dei tagliandi e per l’ingresso allo stadio è necessario presentare un documento d’identità valido.

Sono inoltre previste tariffe ridotte per gli over 70, gli under 15, le donne e le persone con disabilità fino al 67%.