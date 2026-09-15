Giovedì 17 settembre, alle ore 18:00, la sede dell’Associazione Culturale MIGLIO 365 in via Pordenone 8 a Brindisi ospiterà la presentazione del libro “Il bambino che voleva essere un supereroe”, di Osvaldo Cucinelli.

L’opera nasce dalla battaglia personale dell’autore per trasformare la sofferenza in un messaggio di speranza e rinascita. Attraverso ricordi nitidi e toccanti, il volume ripercorre il cammino di un ragazzo che dopo una diagnosi devastante, trova dentro di sé la forza di rialzarsi e di reagire. Dedicato alle proprie figlie ma rivolto a chiunque stia attraversando un momento difficile, il libro ci ricorda che i veri supereroi non sono invincibili, ma sono coloro che dopo ogni caduta, trovano il coraggio di continuare a lottare.

All’incontro prenderanno parte l’autore Osvaldo Cucinelli e la Presidente dell’associazione Carmela Lo Martire. Il dialogo con l’autore sarà curato e approfondito da Teresa Bataccia, socia dell’Associazione Miglio 365, mediatrice scolastica e familiare.

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare. La registrazione dell’evento sarà disponibile sui canali social dell’Associazione Miglio 365.