IL PALIO DI SAN VITO “CRONACHE DI UN CONDOTTIERO”: SI PARTE!

Nel pomeriggio di ieri, presso “La Saletta” di San Vito dei Normanni, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione del Palio 2026, organizzato dall’associazione We Are San Vito dei Normanni APS e giunto quest’anno alla sua quarta edizione.

Un momento importante per raccontare il programma, le novità e lo spirito di un evento che vuole continuare a crescere, coinvolgendo la comunità e valorizzando la storia, le tradizioni e l’identità di San Vito dei Normanni.

Alla presentazione sono intervenuti il Consigliere Comunale Luciano Cavaliere, ideatore dell’evento, che ha illustrato la visione culturale e il percorso che ha portato alla costruzione del Palio; per l’Associazione We Are San Vito dei Normanni APS, promotrice dell’evento, sono intervenuti il Presidente Luigi Sacchi, che ha evidenziato il valore sociale della manifestazione, e Raffaella Arpino, che ha presentato il lavoro svolto con figuranti, gruppi storici e realtà associative..

È intervenuta anche la prof.ssa Alessandra Termite, che ha illustrato il rapporto ormai consolidato tra gli organizzatori del Palio e l’IPSS “Morvillo Falcone – Bassi”. Una collaborazione che, anche quest’anno, si rinnova attraverso la realizzazione dell’abito di Costanza di Francia, figura centrale del corteo storico, che sfilerà accanto a Boemondo d’Altavilla. Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla prof.ssa Termite e alla dirigente, prof.ssa Irene Esposito, per l’attenzione e la disponibilità sempre dimostrate.

Hanno portato il loro saluto istituzionale il Sindaco Marco Ruggero e l’Assessore alla Cultura Maila Cavaliere, che hanno sottolineato l’importanza dell’evento per l’intera comunità sanvitese. Infine un saluto anche da Giuliano Dentice di Frasso, che ha mostrato, a nome della Famiglia, la consueta disponibilità e un sincero interesse per l’evento.

Il Palio si svolgerà nei giorni 18, 19 e 20 settembre, con tre giornate ricche di rievocazioni, spettacoli, giochi e competizioni tra i rioni.

Venerdì 18 settembre

Il Palio si apre con il Corteo Medievale dal Castello Dentice di Frasso, seguito dalla Benedizione del nuovo drappa che sarà svelato ai Sanvitesi sul sagrato della Basilica di Santa Maria della Vittoria e dalla Cerimonia di apertura in Piazza Leonardo Leo, con l’avvio delle prime gare.

Sabato 19 settembre

La Villa Comunale ospita il Villaggio Medievale, con botteghe, attività dimostrative, giochi e spettacoli serali di cantastorie e mangiafuoco.

Domenica 20 settembre

Laboratori didattici, incontro con i rapaci, ultime prove dei giochi e il momento scenico di Boemondo che lascia il villaggio per tornare in piazza Leonardo Leo dove si disputerà il Gioco finale, il singolarissimo Lancio del Saraceno che rievoca in modo goliardico i tentativi, documentati nelle cronache medievali, delle incursioni saracene lungo le coste adriatiche. La serata si concluederà con la consegna del Palio al rione vincitore.

Il Direttivo dell’Associazione rivolge un sentito ringraziamento a tutti gli sponsor che hanno voluto sostenere l’iniziativa, fra cui Visual Company main sponsor e i gold sponsor Caliolo scavi e trasporti srl e Elettrotermica Sanvitese