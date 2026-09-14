Ostuni – La lettura come occasione di incontro, partecipazione e crescita della comunità. È questo l’obiettivo de “La città della voce: leggiamo!”, il programma promosso dalla Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera senior” nell’ambito del progetto “Ostuni – Città che legge… a voce alta!”, vincitore del bando “Città che legge 2024” e promosso dal Comune di Ostuni con il finanziamento del CEPELL – Centro per il libro e la lettura.

Il calendario, che prenderà il via mercoledì 16 settembre alle ore 17.30, propone una serie di appuntamenti dedicati alla narrativa, alla poesia e alla scrittura, con la partecipazione di autori e autrici del panorama letterario contemporaneo. A dialogare con gli ospiti sarà Maddalena Tulanti, giornalista di grande esperienza, da anni legata alla Puglia e a Ostuni.

Napoletana, Tulanti ha fondato nel 2000 e diretto fino al 2015 il Corriere del Mezzogiorno Puglia, dorso locale del Corriere della Sera, di cui oggi è editorialista. Si occupa inoltre di eventi culturali per la Fondazione Corriere della Sera ed è ideatrice e conduttrice della rassegna di politica e cultura internazionale “Le Terrazze”.

Laureata con il massimo dei voti in Russo all’Istituto Universitario Orientale di Napoli, ha maturato una lunga esperienza come giornalista e inviata, occupandosi in particolare di politica internazionale. Ha seguito direttamente numerosi scenari di crisi nell’area dell’ex Unione Sovietica e, nel 1994, è stata la prima giornalista italiana a raggiungere la Cecenia durante l’invasione russa. Dal 2000, con la fondazione del Corriere del Mezzogiorno, ha scelto la Puglia come sua terra d’elezione, stabilendosi a Ostuni.

La presenza di Maddalena Tulanti accompagnerà gli incontri con gli autori, creando un momento di confronto tra il pubblico e gli ospiti e rafforzando la vocazione della Biblioteca come luogo aperto alla comunità e alla condivisione culturale.

«Con questo progetto – si legge nella presentazione dell’iniziativa – la Biblioteca intende trasformare la lettura in un’esperienza di socialità e benessere collettivo, favorendo la nascita di gruppi di lettura stabili, il dialogo intergenerazionale e l’avvicinamento alla lettura anche da parte dei non lettori». Tra gli obiettivi figurano inoltre la valorizzazione dei lettori come divulgatori e il potenziamento, attraverso la lettura, della creatività, dell’empatia e della capacità di analisi critica.

Il primo appuntamento sarà dedicato a Piero Meli, scrittore e fotografo, che presenterà il volume In Puglia. Da Alda Merini a Mario Desiati (Giulio Perrone Editore, 2024). L’autore dialogherà con Maddalena Tulanti in un incontro che sarà arricchito dal percorso fotografico “Puglia nascosta: silenzi e visioni”, allestito nella sala mostre della Biblioteca fino al 30 settembre.

Il programma proseguirà il 25 settembre con Francesca Palumbo, il 30 settembre con Cinzia Cognetti, il 7 ottobre con Francesco Carofiglio, il 15 ottobre con Alessandra Minervini, il 23 ottobre con Graziano Gala, il 29 ottobre con Aldo Pagano e, nel mese di novembre, con Michele Lamacchia, in una data ancora da definire.

Accanto agli incontri con gli autori sono previsti anche laboratori di scrittura creativa, tra cui “L’inventario emotivo” con Cinzia Cognetti, “Stellario: storie brevi che non finiscono mai” con Alessandra Minervini e il laboratorio intensivo “Imparare ad affogare. Laboratorio intensivo per mari mossi o molto mossi” con Graziano Gala. I laboratori sono gratuiti, con posti limitati e prenotazione obbligatoria.

Tutti gli appuntamenti si terranno presso la Biblioteca Comunale “Francesco Trinchera senior”, in via Rodio 1.

Per informazioni e prenotazioni:

0831 307503

info.biblioteca@comune.ostuni.br.it

Ufficio Stampa «Barocco Festival Leonardo Leo»

www.baroccofestival.it