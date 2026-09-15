Il Comune di Fasano intende promuovere la gestione partecipata e la tutela del territorio attraverso un avviso pubblico esplorativo volto alla sottoscrizione di Patti di Collaborazione per la Villetta comunale “Don Tonino Bello” (sita in via Don Tonino Bello).

L’iniziativa si rivolge ai cittadini attivi, sia singoli sia organizzati in associazioni, comitati, cooperative e altre formazioni sociali, chiamati a presentare proposte progettuali finalizzate alla cura occasionale o continuativa, alla vigilanza, all’animazione sociale e alla rigenerazione dell’area green cittadina.

La Villetta “Don Tonino Bello” rappresenta un’area verde di grande rilevanza per la comunità, estesa su oltre 1.700 metri quadrati e caratterizzata da un patrimonio arboreo di pregio, da uno spazio giochi, pergolati e arredi urbani. L’Amministrazione comunale mira a individuare soluzioni di collaborazione in grado di garantirne una fruizione quotidiana, sicura ed ecologicamente sostenibile.

I progetti presentati potranno riguardare, in via alternativa o combinata:

• La cura e la manutenzione ordinaria del verde pubblico, delle alberature e delle attrezzature presenti;

• L’apertura al pubblico, il presidio e la vigilanza del parco;

• L’organizzazione di iniziative culturali, educative, sociali, ricreative e di promozione ambientale;

• Interventi di rigenerazione, miglioramento e valorizzazione degli spazi, sostenuti anche con risorse economiche o professionali da parte dei soggetti proponenti.

Tra i requisiti minimi inderogabili che le proposte dovranno garantire figurano l’assicurazione di un orario minimo di apertura al pubblico di almeno 8 ore giornaliere (da concordare nel successivo Patto di Collaborazione) e la garanzia della costante pulizia, del decoro e della corretta manutenzione del patrimonio vegetativo.

La durata della collaborazione sarà commisurata alla complessità e alla natura della proposta presentata, con un limite massimo di 5 anni, eventualmente rinnovabili previa verifica dei risultati e del permanere dell’interesse pubblico.

«La Villetta di via Don Tonino Bello ha tutte le carte in regola per diventare un punto di riferimento fondamentale per Fasano – dichiara la vicesindaca ed assessora al Patrimonio Luana Amati -. Con questo Avviso mettiamo a disposizione della città uno spazio di oltre 1.700 metri quadrati per trasformarlo in un luogo pieno di attività da mattina a sera, nel segno di quella “convivialità delle differenze” che don Tonino Bello ci ha insegnato a custodire. Rivolgiamo un invito chiaro al mondo dell’associazionismo, ai cittadini, ma anche alle palestre e alle società sportive: portate qui le vostre idee, i vostri corsi e i vostri progetti. Vogliamo che questo parco sia vissuto a 360 gradi: per lo sport, per i compleanni e le festicciole soprattutto dei bambini, per il relax delle famiglie. Mettiamo in campo uno strumento concreto per garantire decoro, sicurezza e animazione, ponendo le basi per un parco sempre più vivo e aperto a nuove prospettive di fruizione, inclusività e convivialità. Le proposte valide e sostenibili troveranno nell’Amministrazione la massima disponibilità. Quando i cittadini e l’amministrazione si stringono la mano e mettono in circolo le proprie competenze la città cambia passo. Mettiamoci al lavoro».

Le manifestazioni d’interesse, firmate dal proponente o dal legale rappresentante dell’ente, dovranno essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo: comunefasano@pec.rupar.puglia.it.

Trattandosi di un avviso di natura esplorativa, le candidature pervenute entro il termine indicato saranno esaminate con priorità, pur rimanendo aperta la possibilità di valutare eventuali proposte pervenute successivamente.

Per consultare l’Avviso pubblico integrale e scaricare la modulistica completa, è possibile visitare il portale istituzionale del Comune di Fasano al seguente indirizzo: Consultazione Bando e Avviso Pubblico

Ufficio Stampa

Città di Fasano