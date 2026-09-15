Una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni è intervenuta in tarda mattinata sulla SP 16, nel tratto tra Ostuni e Cisternino, a seguito di un incidente stradale.

Nell’incidente è rimasta coinvolta una Suzuki Grand Vitara. Il conducente è rimasto ferito ed è stato preso in carico dal personale del 118 per le cure del caso.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’autovettura e dell’intera area interessata dall’incidente, eliminando le condizioni di potenziale pericolo e consentendo il ripristino delle condizioni di sicurezza della strada.