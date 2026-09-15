Dopo la pausa estiva, Palazzo Roma riapre le sue porte il 18 settembre dando il via a una nuova stagione di cinema, spettacoli e appuntamenti culturali. Il primo weekend, in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre, propone alle 17:00 “Spider-Man: Brand New Day” e alle 20:00 “Odissea”.

La riapertura segna il ritorno della programmazione cinematografica nella sala di Palazzo Roma, pronta ad accompagnare anche nei prossimi mesi il pubblico con nuove proposte e iniziative. A disposizione degli spettatori anche il bar della struttura, aperto per drink prima, durante e dopo le proiezioni.

Alle 17:00 sarà protagonista “Spider-Man: Brand New Day”, ambientato quattro anni dopo gli eventi di Spider-Man: No Way Home. Peter Parker vive in isolamento a New York, dopo che il mondo ha dimenticato la sua identità. Alle prese con la solitudine e con le conseguenze dei suoi poteri, dovrà affrontare una nuova e potente minaccia. Nel cast tornano Tom Holland e Zendaya, insieme a Sadie Sink, Jon Bernthal, nel ruolo di Frank Castle/The Punisher, Jacob Batalon e Mark Ruffalo.

Alle 20:00 spazio invece a “Odissea”, la rilettura del poema epico firmata da Christopher Nolan, con Matt Damon nei panni di Ulisse. Dopo la distruzione di Troia, il re di Itaca intraprende il viaggio verso casa insieme ai suoi uomini, ma quello che doveva essere un breve ritorno si trasforma in un’odissea lunga dieci anni, tra creature mitologiche, divinità e prove mortali.

Il film propone una narrazione non lineare, attraverso la quale vengono ricostruiti gli anni trascorsi da Ulisse lontano da Itaca. Accanto alla dimensione avventurosa, la pellicola affronta anche le conseguenze della guerra e il percorso interiore del protagonista, segnato dal senso di colpa e dalla necessità di ritrovare se stesso prima del ritorno dalla moglie Penelope, interpretata da Anne Hathaway, e dal figlio Telemaco, interpretato da Tom Holland.

La riapertura del cinema rappresenta solo il primo appuntamento della nuova stagione di Palazzo Roma. Nelle prossime settimane torneranno infatti anche Apericinema, festival, teatro, musica e altri eventi, ampliando la proposta culturale della struttura.

La programmazione e tutti gli aggiornamenti sui prossimi appuntamenti saranno comunicati anche attraverso i canali social di Palazzo Roma.