Ritorna Latiano su due ruote, un evento ciclistico che incarna lo spirito della condivisione, dell’avventura e della scoperta!

La ciclopasseggiata è fissata per domenica 20 settembre, con raduno presso il Piazzale dei musei di via Alcide de Gasperi alle ore 16.

Un’occasione ancora più speciale per questa 30ᵃ edizione, poiché l’iniziativa aderisce ufficialmente alla à, promuovendo uno stile di vita sano, sostenibile e a impatto zero sul nostro territorio.

Dalle famiglie ai ciclisti più esperti, tutti sono invitati a partecipare e a vivere una giornata all’insegna dello sport, della salute e della scoperta delle bellezze locali.

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA entro venerdì 18 settembre alle ore 20 presso la sede di Pro Loco Latiano in via Santa Margherita 91.

Per maggiori informazioni:

Tel – 0831365568

E-mail- prolocolatiano@libero.it