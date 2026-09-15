L’amministrazione comunale di Cisternino ha rivolto i migliori auguri di felice anno scolastico al personale dirigente scolastico, ai docenti, al personale di segreteria, alle famiglie ed a tutti gli studenti dei plessi scolastici di ogni ordine e grado del comune della Valle d’Itria. Messaggio di proficuo lavoro del Sindaco Lorenzo Perrini e dell’assessore all’istruzione Annalisa Canzio che hanno sottolineato l’impegno e la determinazione della giunta comunale nel garantire piena vicinanza al personale scolastico e per garantire le migliori condizioni logistiche e didattiche durante l’intero anno di studi.

“In questi anni l’Amministrazione ha colto l’occasione del PNRR per dare nuovi spazi ad ogni plesso ed ha investito risorse di bilancio per effettuare manutenzione in modo da migliorare gli ambienti – dichiara Perrini – ho ancora in mente lo stupore dei bambini del plesso di Via Ceglie quando abbiamo consegnato loro la palestra”.

Un sogno diventato realtà per i bambini della Scuola Primaria che finalmente hanno avuto l’opportunità di correre felici e spensierati nella nuova palestra funzionale dopo la bella cerimonia di inaugurazione alla presenza di tutte le classi del plesso scolastico, della dirigente dell’istituto comprensivo di Cisternino Aurelia Speciale, le famiglie e l’amministrazione comunale di Cisternino.

Il work in progress è stato portato a termine nel rispetto della tabella di marcia, cantiere partito a Gennaio 2024 e concluso a Dicembre 2025 per regalare il nuovo contenitore dei bambini che possono dedicarsi all’attività sportiva in totale sicurezza con la presenza di insegnanti esperti qualificati. A breve in partenza un interessante progetto scolastico di salute e benessere finalizzato all’attività motoria. Necessario l’utilizzo di strumenti ed apparecchiature fondamentali al giorno d’oggi come i defibrillatori. L’amministrazione comunale di Cisternino ha candidato il progetto nel 2021 ed ottenuto il finanziamento di 650mila euro nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del Ministero dell’Interno con l’edilizia scolastica in primo piano finalizzata ad interventi destinati all’efficentamento energetico, ammodernamento e riqualificazione di aree dove realizzare strutture dedicate all’attività motoria e sale mensa dei bambini.

“Quest’anno abbiamo destinato risorse per realizzare spazi esterni vivibili nei due plessi scolastici della primaria oltre che per interventi di manutenzione straordinaria, alcuni dei quali già realizzati ed altri in cantiere – continua il sindaco Perrini – abbiamo inteso garantire i servizi scolastici, mensa, trasporto e assistenza scolastica, evitando di aumentare le tariffe, nonostante l’incremento dei costi dei servizi, perché siamo convinti che ogni investimento fatto per la scuola e’ un investimento sul futuro. Nonostante non fosse nostra competenza, ci siamo adoperati affinché il nostro Liceo Don Quirico Punzi potesse avere una nuova palestra e nuovi ambienti in cui ospitare i tanti nuovi iscritti in più rispetto agli anni passati concedendo, in comodato d’uso gratuito, alla Provincia di Brindisi locali di proprietà del comune, vedi scuola Manzoni e Città dei Bambini e delle Bambine”. In quella sede di Via Nazario Sauro ci saranno le nuove aule del Liceo Artistico, come emerge dalla delibera comunale. “Nel frattempo, sempre su nostra sollecitazione e della dirigenza scolastica, è stato commissionato un progetto per la completa ristrutturazione della sede principale del Liceo e per la realizzazione di nuove aule in ampliamento”.

Il Punzi è stato sottoposto ad importanti lavori di efficentamento energetico, adeguamento a normativa antisismica e rinnovo impianti portati a termine con oltre un anno di anticipo rispetto alla consegna originale prevista entro Dicembre 2026. Sono stati utilizzati fondi PNRR per un ammontare di 4 milioni di euro ed è pronta la progettazione preliminare per il finanziamento relativo alle nuove aule del Liceo di Cisternino.

FRANCESCO ZIZZI