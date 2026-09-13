Il parco Maniglio di Bozzano ha fatto da cornice, ieri sera, alla “Unità è Festa”.

La serata, organizzata dal Partito Democratico di Brindisi, ha registrato una buona partecipazione di pubblico, con il parco animato per diverse ore da militanti, simpatizzanti e cittadini, tra musica, momenti di confronto, gastronomia e iniziative dedicate anche ai più piccoli.

La manifestazione ha rappresentato anche un momento di incontro della comunità democratica brindisina, alla presenza di diversi esponenti istituzionali e dirigenti del partito.

Sul palco si sono alternati il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’europarlamentare Georgia Tramacere, il deputato Claudio Stefanazzi, il presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli, la consigliera regionale Isabella Lettori, il segretario regionale del Pd Domenico De Santis e il segretario provinciale Francesco Rogoli.

Una presenza politica significativa, dunque, che ha accompagnato una serata pensata per riportare la politica anche fuori dalle sedi istituzionali e dentro uno spazio di quartiere. Il tema della partecipazione, del rapporto con le comunità e delle prossime sfide politiche ha attraversato gli interventi, in una fase nella quale il centrosinistra pugliese guarda già ai prossimi appuntamenti elettorali.

A fare da contorno agli interventi politici ci sono stati la musica, l’animazione per i bambini e gli stand gastronomici, trasformando il parco in un luogo di aggregazione e socialità.

La vera sorpresa della serata, però, è arrivata fuori programma.

A un certo punto il presidente della Regione Antonio Decaro è salito sul palco insieme al presidente del Consiglio regionale Toni Matarrelli e ai Blu70. Microfono in mano, i due esponenti politici si sono lasciati coinvolgere dalla musica e hanno partecipato all’esecuzione di “Io vagabondo”, storico successo dei Nomadi.

Un siparietto decisamente lontano dai tradizionali rituali della politica, con Decaro e Matarrelli improvvisati cantanti insieme alla band.

Un momento leggero e sicuramente curioso, che ha chiuso la serata con un’appendice tutta da vedere.

Qui proponiamo il video dell’esibizione di Antonio Decaro e Toni Matarrelli insieme ai Blu70 sulle note di “Io vagabondo”.