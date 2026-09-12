Un appuntamento con il cuore, la memoria e il valore della comunità. Sabato 12 settembre 2026, a partire dalle ore 20,15, la centralissima Piazza A. Moro a Cellino San Marco ospiterà la 5ª edizione di “Figli delle Stelle”, l’evento promosso dall’AVIS OdV Cellino San Marco e dal gruppo Giovani AVIS, con il patrocinio del Comune di Cellino San Marco.

La manifestazione è concepita come un toccante Memorial dedicato ai “Giovani Angeli cellinesi”, un momento di raccoglimento e festa collettiva rivolto al ricordo di chi non c’è più, ma anche alla promozione dei valori fondanti del volontariato e della donazione del sangue. Guidata dal significativo slogan “Nessun uomo è un’isola”, la serata intende riaffermare l’importanza della vicinanza, del sostegno reciproco e della solidarietà all’interno della comunità. Con la conduzione affidata a Melissa Blasi, il programma si preannuncia ricco di emozioni e momenti di intrattenimento, spaziando tra teatro, musica, danza e arte. Sul palco si alterneranno numerose realtà, artisti e talenti del territorio:

Musica e Formazioni: La Avis Band, il Coro Battiti Liberi, la Crazy Diamonds Band, oltre ai duetti e alle esibizioni di Federica Colletta & Adriano Leo e del gruppo Li Pizzicati.

Teatro e Comicità: La verve comica del duo Le Care Melle e la rappresentazione a cura della Compagnia teatrale Te Lu Ntartieni.

Danza e Tradizioni Popolari: Le performance della Scuola Danza è vita e le trascinanti note della tradizione pugliese con il Gruppo Pizzica Santu Pietru cu tutte le chiai.

Esibizioni Singole e Giovani Talenti: Claudio Micelli, Clarissa Coletta, Beatrice Blasi, Carola Melito, Alice Friscina, Alessia Kast, Arianna Luggeri e Aurora Agrimi.

“Figli delle Stelle non è solo uno spettacolo, ma un abbraccio corale di tutta la nostra comunità – spiegano i volontari dell’AVIS di Cellino San Marco – . Ricordare i nostri giovani attraverso la musica, l’arte e la condivisione ci permette di trasformare il dolore in memoria viva e di sensibilizzare la cittadinanza su un gesto d’amore fondamentale come la donazione del sangue”. L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e all’intera provincia.