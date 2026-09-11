Il primo dei due test amichevoli organizzati in Sardegna tra Dinamo Sassari e Valtur Brindisi viene vinto dai pugliesi al PalaPirastu di Cagliari con il punteggio di 64-68. Un test dominato in gran parte dei quarti dai biancoazzurri, capaci di raggiungere anche il massimo vantaggio di +14, per poi patire il veemente rientro dei padroni di casa che mettono la testa avanti a tre minuti dalla fine. Nonostante le ridotte rotazioni a disposizione di coach Brienza, la Valtur trova le energie necessarie per sprintare nel finale di gara e aggiudicarsi la prima amichevole del suo precampionato (scrimmage contro Ruvo a parte).

Cinciarini-Bolpin-Fantoma-Esposito-Wiliams il quintetto scelto da coach Nicola Brienza e dagli assistenti Marco Esposito e Marco Cardillo per una Valtur che approccia al match con il piglio giusto sui due lati del campo (2-7). Mastellari accusa un fastidio alla caviglia dopo uno scontro di gioco al quarto minuto, ed è costretto a tornare subito in panchina per poi fare ritorno in campo a metà terzo quarto. Brindisi si spinge fino al +8 (10-18 al 7’) prima della chiusura del primo quarto sul 17-22. La Dinamo torna in campo con un parziale iniziale di 8-2 in due minuti, ispirato dai sei punti di fila del centro statunitense Nze. I tiratori Grande e Caroti si scambiano due triple dopo l’altra, marchio di fabbrica del loro gioco, e la risposta della Valtur arriva prontamente sfruttando l’attacco a campo aperto per il 31-37 al 18’. La leadership offensiva di Cinciarini guida i suoi compagni per un finale di primo tempo positivo sul 32-41.

Al rientro in campo lo starting five è formato da Cinciarini-Bolpin-Fantoma-Esposito-Williams ma il ritmo delle due squadre è decisamente più basso per un parziale di 4-2 nei primi quattro minuti e mezzo. Le giocate di Williams sotto canestro e la tripla di Bolpin valgono l’allungo e il massimo vantaggio in doppia cifra sul 40-54 al 29’ prima di terminare il terzo quarto sul punteggio di 45-54. Il parziale a favore della Dinamo si allarga fino al 16-2 grazie alla vena offensiva di Aromando e i viaggi in lunetta causati da un fallo antisportivo sanzionato a Cinciarini e un fallo tecnico a Miani nella stessa concitata azione. La contesa ritorna così in parità al 35’: 56-56. Molti dei tiri costruiti dalla Valtur finiscono corti sul primo ferro, sintomo di stanchezza e mancanza di energie, e arriva il sorpasso Sassari a tre minuti dalla fine sul 60-58. La tripla centrale di Esposito stappa la retina dal fondo del canestro in casa biancoazzurra e, al rientro in campo dopo il timeout, il canestro di Bolpin e la schiacciata a campo aperto di Williams a firmare un controbreak di 0-7. Il break è decisivo per la vittoria finale sul 64-68.

Sabato sera alle ore 20:00 seconda sfida di precampionato tra le due squadre, alle ore 20:00 al Pala Sa Roda di Oristano in diretta TV e streaming su TeleRegione, canale 77 del digitale terrestre.

IL TABELLINO

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-VALTUR BRINDISI: 64-68 (17-22, 32-41, 45-54, 64-68)

BANCO DI SARDEGNA SASSARI: Nze 15, Young 2, Longo, Petrovic, Grande 6, Brunu, Nobili 6, Brooks 4, Monaldi 2, Vitali 9, Aromando 20. All. Vitali

VALTUR BRINDISI: Errico ne, Caroti 5, Mastellari, Bolpin 10, Del Cadia, Miani 5, Esposito 10, Fantoma 6, Williams 17, Cinciarini 15. All. Brienza

Ufficio Stampa Valtur Brindisi