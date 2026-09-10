L’avvocato Loredana Carulli è stata confermata nel ruolo di direttore amministrativo della Asl Brindisi. L’atto, firmato dal direttore generale Stefano Rossi, sancisce il completamento della Direzione strategica aziendale, che vede Luigi Vernaglione alla guida della Direzione sanitaria.

La conferma dell’avvocato Carulli rappresenta una scelta fondata sulla competenza amministrativo-giuridica e sulla conoscenza della complessa macchina sanitaria brindisina, maturata nel corso del suo incarico.

Con la ricostituzione del vertice aziendale nella sua composizione plenaria, la Direzione strategica è già entrata nella sua fase di piena operatività, mettendosi immediatamente al lavoro sulle questioni più urgenti e complesse che interessano la sanità del territorio provinciale.

L’avvocato Carulli ha espresso il proprio ringraziamento al direttore generale per la rinnovata fiducia, assicurando il massimo impegno nel proseguire il lavoro a supporto della gestione e dello sviluppo della Asl Brindisi.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI