L’Amministrazione comunale di Cisternino presente nel recente fine settimana al Festival dei Borghi più belli d’Italia a Sammichele di Bari dove insieme ai comuni di tutta Italia che aderiscono al circuito di qualità ha avuto il suo stand dedicato con la presenza di operatori qualificati che hanno accolto i visitatori e distribuito brochure di promozione territoriale con informazioni di itinerari storici da visitare e suggerimenti di strutture ricettive dove fermarsi a pranzare e dove soggiornare. Nel materiale informativo promosso dalla Pro Loco di Cisternino ci sono informazioni storiche sui luoghi da scoprire della Valle d’Itria come il Santuario della Madonna d’Ibernia, Palazzo Lagravinese, la Torre Civica, il Museo archeologico e la Chiesa Matrice di San Nicola attualmente in ristrutturazione ma pronta a riaprire le porte ai fedeli a fine anno e l’invito a venire a presenziare alla Fiera della Bomminella dell’8 Settembre che in questi giorni ha vissuto momenti emozionanti con le rievocazioni del corteo storico. Allo stand del Comune di Cisternino presente un angolo gastronomico di qualità molto apprezzato dai visitatori che hanno potuto effettuare degustazioni di salumi, formaggi tipici del territorio della Valle d’Itria, conoscere la preparazione della carne al fornello, dei prodotti da forno, ed assaggiare vino di qualità. Al Festival dei Borghi presente l’Orchestra di Fiati Vitino Zizzi di Cisternino che si è fatta apprezzare per la qualità musicale con l’esecuzione dei brani della migliore tradizione bandistica pugliese e che si è guadagnata gli applausi a scena aperta del pubblico presente. In questi giorni di Festival dei Borghi sono stati diversi gli incontri tematici aperti al pubblico con tavole rotonde alla presenza di amministratori e addetti ai lavori tra imprenditori, professionisti e tour operator dove si è discusso di sviluppo economico dei territori, politiche di promozione turistica, valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, potenziamento di infrastrutture e trasporti, unione di idee per fare rete territoriale. A fine serata grande concerto dell’Orchestra della Notte della Taranta davanti a un pubblico straripante che ha ballato la pizzica fino a tarda notte. Per il comune di Cisternino presenti il Sindaco Lorenzo Perrini ed il presidente del consiglio comunale Donato Baccaro che hanno annunciato la decima edizione dell’atteso Festival internazionale dei Borghi più belli del Mediterraneo in programma al Teatro Paolo Grassi con le delegazioni internazionali nelle nuove date riprogrammate dal 23 al 25 Ottobre slittate di una settimana in modo da permettere la partecipazione del Comune di Cisternino ad un importante evento di promozione turistica TTG Travel Experience alla Fiera di Rimini. Presentazione del dossier “Le cento strade più belle d’Italia “ dove è stata menzionata anche Cisternino nella promozione dei Borghi piu belli d’Italia di un turismo sostenibile ed autentico. Donato Baccaro, coordinatore del Festival internazionale dei Borghi più belli del Mediterraneo in programma a Cisternino, e’ stato nominato componente del Direttivo nazionale durante la recente assemblea di Trevi. “Comincia, cosi, un nuovo cammino che mi vedrà essere impegnato con gioia e soddisfazione – dichiara l’ex sindaco – un riconoscimento per il lavoro fatto in questi anni nei confronti del nostro territorio e nei riguardi della nostra comunità. Siamo al lavoro per l’organizzazione del Festival internazionale di fine ottobre e presto contiamo di ufficializzare i paesi partecipanti ai lavori congressuali”. Attesa la presenza di Antonio Decaro, Presidente della Regione Puglia che l’anno scorso ha inaugurato i lavori della conferenza di Cisternino nei suoi primi giorni di insediamento governativo regionale. “Il Comune di Cisternino si propone di favorire lo sviluppo del turismo anche nei piccoli centri, spesso esclusi dai percorsi turistici tradizionali e creare relazioni di amicizia e collaborazione – sottolinea il Sindaco Enzo Perrini – fratellanza e pace fra gli Stati che si affacciano sul Mare Mediterraneo, nonché favorire la promozione culturale, sociale ed economica dei paesi aderenti”.

FRANCESCO ZIZZI