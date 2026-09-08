Si è insediato oggi il nuovo Direttore Generale della ASL Brindisi, l’avvocato Stefano Rossi, nominato dalla Giunta regionale della Puglia.

Rossi arriva alla guida dell’Azienda sanitaria brindisina dopo aver già ricoperto nella stessa, negli anni passati, l’incarico di Direttore Amministrativo.

Avvocato cassazionista, Stefano Rossi è nato a Lecce nel 1964 e si è laureato in Giurisprudenza presso la LUISS di Roma. Il suo percorso professionale è fortemente legato al sistema sanitario pugliese:

dal 2011 al 2014 ha ricoperto l’incarico di Direttore Amministrativo della ASL Brindisi, maturando una conoscenza diretta dell’organizzazione aziendale e del territorio. Successivamente ha assunto incarichi di vertice presso l’ASL Taranto, prima come Commissario Straordinario e poi come Direttore Generale, per proseguire il proprio percorso ai vertici della sanità leccese, dove ha ricoperto l’incarico di Direttore Generale e, successivamente, di Commissario Straordinario.

Con il suo insediamento si apre una nuova fase per la ASL Brindisi, chiamata ad affrontare importanti sfide sul fronte dell’assistenza ospedaliera e territoriale, dell’innovazione organizzativa e della qualità dei servizi offerti ai cittadini.

“Torno in ASL Brindisi con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza di ritrovare una realtà che conosco e alla quale sono particolarmente legato”, dichiara il nuovo Direttore Generale Stefano Rossi.

“In questi anni ho avuto modo di maturare esperienze importanti alla guida di diverse aziende sanitarie pugliesi. Metterò questa esperienza a disposizione della ASL Brindisi, lavorando in stretta collaborazione con tutti i professionisti dell’Azienda, con le istituzioni, i Sindacati e con il territorio. Il nostro obiettivo deve essere quello di garantire ai cittadini servizi sanitari sempre più accessibili, efficienti e di qualità, valorizzando al tempo stesso le competenze e l’impegno quotidiano di tutti gli operatori”.

Nei prossimi mesi l’obiettivo è quello di consolidare il percorso di sviluppo dell’Azienda, rafforzando il dialogo con i professionisti, le istituzioni e le rappresentanze del territorio e ponendo al centro dell’azione aziendale i bisogni di salute della popolazione della provincia di Brindisi.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI