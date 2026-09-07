Sono aperte le iscrizioni ai corsi della Scuola Musicale Comunale “Città di Francavilla Fontana” per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande potranno essere presentate fino alle ore 24:00 di lunedì 21 settembre 2026.

L’offerta didattica si articola negli indirizzi Propedeutico Musicale, Ordinario, Preaccademico e Coro Voci Bianche. Gli studenti potranno scegliere tra un’ampia varietà di corsi strumentali e vocali: pianoforte, fisarmonica, chitarra classica e chitarra elettrica, violino, violoncello, flauto traverso, sassofono, clarinetto, tromba e trombone, batteria, basso elettrico, canto e propedeutica musicale.

Le domande di iscrizione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità telematica, compilando l’apposito modulo digitale disponibile sul sito web ufficiale della scuola, www.scuolamusicalecomunale.it. In caso di impossibilità oggettiva a utilizzare lo strumento online, i cittadini potranno rivolgersi direttamente alla sede della Scuola Musicale Comunale, in via Trento 48.

La frequenza dei corsi prevede una contribuzione economica da parte degli utenti.

Per informazioni e assistenza è possibile contattare i numeri 0831.852129 e 0831.820423, oppure scrivere a scuolamusicale@comune.francavillafontana.br.it.