Circolazione ferroviaria sospesa questa mattina sulla linea Brindisi-Bari Centrale, nel tratto compreso tra le stazioni di Brindisi e San Vito dei Normanni, dopo l’investimento di una persona da parte di un treno.

L’episodio si è verificato intorno alle 8.22 e ha coinvolto il Frecciarossa 8306 Lecce-Roma Termini. Il convoglio è rimasto fermo in linea con 144 passeggeri a bordo.

Sul posto sono intervenuti la Polfer, le forze dell’ordine, il personale del 118 e Fs Security, impegnati negli accertamenti e nelle attività necessarie alla gestione dell’emergenza.

Secondo le prime informazioni, non risultano altri treni fermi lungo il tratto interessato. L’interruzione della circolazione sta tuttavia provocando ripercussioni sull’intera linea ferroviaria, con disagi che, secondo le stime, potrebbero protrarsi almeno fino alle 12.

Le conseguenze sulla mobilità ferroviaria riguardano attualmente tre Frecce, quattro Intercity e sei treni regionali.

La circolazione potrà riprendere soltanto dopo il completamento degli accertamenti da parte delle autorità competenti e il successivo nulla osta alla riapertura della linea.