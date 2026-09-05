Paura nella notte a Ceglie Messapica, dove una Ford Focus è stata interessata da un incendio in via Battisti, angolo via Machiavelli.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area interessata.
Non sono al momento note le cause dell’incendio. Non si registrano, secondo le informazioni disponibili, persone coinvolte.
Set 5, 2026 Posted news
Auto in fiamme nella notte a Ceglie Messapica
Paura nella notte a Ceglie Messapica, dove una Ford Focus è stata interessata da un incendio in via Battisti, angolo via Machiavelli.