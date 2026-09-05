September 5, 2026
Set 5, 2026    Posted by    news

Paura nella notte a Ceglie Messapica, dove una Ford Focus è stata interessata da un incendio in via Battisti, angolo via Machiavelli.
Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ostuni, che ha provveduto a spegnere le fiamme e a mettere in sicurezza l’intera area interessata.
Non sono al momento note le cause dell’incendio. Non si registrano, secondo le informazioni disponibili, persone coinvolte.

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