Il presidente del Consiglio regionale della Puglia, Toni Matarrelli, ha partecipato oggi alla prima del film documentario Waiting for Ken Loach, diretto da Simone Amendola e selezionato nell’ambito delle Giornate degli Autori (sezione Confronti) della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

Alla presentazione erano presenti anche il sindaco di Mesagne Francesco Rogoli, il regista Simone Amendola, la produttrice Floriana Pinto, i rappresentanti della casa di produzione Blue Desk e la delegazione dei giovani soci educatori protagonisti del documentario.

L’opera racconta l’esperienza del “Piccolo Cinema Ken Loach”, un presidio socio-culturale gestito direttamente da un gruppo di ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 11 e i 18 anni. Un progetto di educazione all’immagine e inclusione giovanile promosso e sostenuto da Regione Puglia, Apulia Film Commission e dal Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola.

A margine della proiezione nella Sala Laguna, Matarrelli ha dichiarato: “Sostenere questi giovani talenti nel loro cammino sino a Venezia significa accendere i riflettori su una Puglia capace di trasformare la passione e la cultura cinematografica in una leva di crescita civile e riscatto territoriale. La scelta dei ragazzi e delle ragazze di Mesagne di riappropriarsi di spazi sociali per farne un cinema d’impegno ci riempie di orgoglio. E io non posso che confermare l’impegno delle nostre istituzioni, a cominciare dal Consiglio regionale, ad accompagnare questi progetti, affinché l’esperienza del Piccolo Cinema Ken Loach sia d’ispirazione anche per altre comunità della nostra regione”.