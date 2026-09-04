Un piccolo gesto che può cambiare la vita di qualcuno: è questo il senso dell’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Magistrati – Sottosezione distrettuale di Brindisi, in collaborazione con il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino.

L’appuntamento è per mercoledì 9 settembre 2026, dalle 8.30 alle 12, nell’Unità Mobile di raccolta che sarà allestita nel piazzale interno del Tribunale di Brindisi. Un’occasione aperta a tutti coloro che vorranno dedicare pochi minuti del proprio tempo a un gesto di grande valore per la comunità.

Chi desidera donare deve ricordare che prima del prelievo è consentita solo un piccolo pasto: caffè, tè o orzo senza latte, accompagnati da un paio di biscotti secchi o fette biscottate. Al termine della donazione, sarà l’ANM a offrire la colazione a tutti i donatori.

Vale la pena ricordare, inoltre, che in occasione della donazione viene effettuato gratuitamente lo screening con i controlli previsti dal protocollo: un’opportunità in più per prendersi cura della propria salute mentre si aiuta quella degli altri.

Ogni sacca donata è una speranza in più per chi ne ha bisogno.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI