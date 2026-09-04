Martedì 8 settembre, alle ore 19.30, la Biblioteca Comunale “Giovanni Calò” ospita la cerimonia di intitolazione di due sale interne, dedicate a Eleonora Borghese e Brigida Grimaldi, e del giardino pensile, dedicato a Margherita Hack. L’iniziativa rientra nel progetto Cosmopolita, promosso dal Comune di Francavilla Fontana come capofila con la partnership dell’Associazione Toponomastica Femminile.

L’incontro si aprirà con l’introduzione di Margherita Cinefra, del personale della Biblioteca Calò. Interverranno Eleonora Marinelli, presidente dell’Inner Wheel Club di Francavilla Fontana, e Maria Pia Ercolini, presidente di Toponomastica Femminile. Concluderà il sindaco Antonello Denuzzo. La cerimonia sarà anche l’occasione per far vivere alla cittadinanza il giardino pensile della Biblioteca, tra cultura, socialità e inclusione: seguirà infatti una dimostrazione del funzionamento del telescopio, a cura del docente Francesco Camastra.

Le due sale sono intitolate a Brigida Grimaldi, legata alla fondazione della prima scuola pubblica francavillese, e a Eleonora Borghese, figura simbolo di solidarietà per il ruolo avuto nella ricostruzione della chiesa madre dopo il terremoto del 1743. Il giardino pensile, inaugurato lo scorso 7 agosto sul tetto della Biblioteca, prenderà invece il nome da Margherita Hack, tra le astrofisiche e divulgatrici scientifiche più note del Novecento italiano.

Cosmopolita è un progetto triennale finanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che coinvolge una rete di sei Comuni pugliesi e oltre sessanta tra enti, scuole e associazioni. Il progetto ha già promosso il censimento delle strade cittadine in ottica di genere, l’intitolazione di una panchina rossa a Palmina Martinelli, l’intitolazione delle vie della Zona Industriale, l’apposizione della targa per le Madri Costituenti e un ciclo di mostre itineranti nelle scuole cittadine, oltre a corsi di formazione per docenti, giornaliste e giornalisti.

“L’intitolazione di tre luoghi della biblioteca è un nuovo passo nella valorizzazione di figure femminili locali e nazionali, indicateci da associazioni e dalle commissioni Toponomastica e Pari Opportunità” dichiara l’assessore alle Pari Opportunità Sergio Tatarano. “Diamo così seguito all’invito formulato da ANCI e agli impegni assunti con il progetto Cosmopolita, che da oltre un anno ci vede impegnati a ridurre il gap di genere in tema di toponomastica.”

“Arricchire questi luoghi con la presenza femminile significa restituire alla città uno sguardo più completo sulla propria storia e sulla propria identità” dichiara la vicesindaca con delega al Patrimonio Anna Maria Padula. “Ogni sala, ogni spazio pubblico che raccontiamo attraverso figure femminili è un passo verso una memoria collettiva più giusta, capace di riconoscere il contributo delle donne accanto a quello degli uomini.”

“La biblioteca Calò continua ad arricchirsi di nuovi spazi, dal giardino pensile alle sale interne, e questa intitolazione li lega alla memoria femminile, locale e nazionale” dichiara il sindaco e assessore alla Cultura Antonello Denuzzo. “Le sale intitolate a Brigida Grimaldi ed Eleonora Borghese restituiscono alla comunità due figure che hanno segnato la storia culturale e sociale di Francavilla. Il giardino pensile intitolato a Margherita Hack apre invece quello spazio, già pensato per l’osservazione del cielo, a un’astrofisica che ha saputo portare la scienza nelle vite di ciascuno di noi.”