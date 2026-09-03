La Società Trasporti Pubblici di Brindisi, attraverso il Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Co.Tr.A.P.), ha ottenuto il riconoscimento dell’aggiornamento del canone contrattuale dal Comune di Ostuni, per effetto del riconoscimento dell’adeguamento Istat e della rivalutazione monetaria.

L’intesa è stata sottoscritta da Co.Tr.A.P. e dal Comune di Ostuni in data 1 settembre e vede riconosciuto un credito di 178.000 euro oltre Iva per gli anni 2023-2024-2025 in riferimento al servizio di trasporto pubblico locale effettuato nella città di Ostuni. Viene stabilito, inoltre, che il canone per il 2026 ammonta a 703.000 oltre Iva annui.

“L’intesa raggiunta con il Comune di Ostuni – afferma la Presidente di Stp Brindisi, avv. Alessandra Cursi – va ad aggiungersi a quella già sottoscritta mesi addietro con la Provincia di Brindisi, sempre in riferimento all’adeguamento Istat ed all’aggiornamento del canone annuale. Una conferma della correttezza della posizione assunta da Stp Brindisi in relazione al costo effettivo del servizio. Colgo l’occasione per ringraziare l’amministratore unico del Co.Tr.A.P., dott. Giuseppe Vinella, per aver condiviso il nostro operato e sostenuto l’interlocuzione con la Provincia e con il Comune di Ostuni”.

Resta in via di definizione, invece, la posizione riguardante il rapporto tra Stp Brindisi (sempre attraverso il Co.Tr.A.P.) e il Comune di Brindisi.