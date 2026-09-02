Dopo il successo della scorsa edizione, fa nuovamente tappa a Mesagne la Mediterranean Fashion Week 2026 ideata da Marianna Miceli, con lo scopo di promuovere il territorio attraverso la moda e l’artigianato.

L’evento, sotto il brand #WeAreInPuglia,è realizzato con il Patrocinio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Provincia e Comune di Lecce, Comune di Bari, Comune di Taranto, Comune di Mesagne, Comune di Vieste, Consigliera Nazionale di Parità, Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli”, Confindustria Puglia, Confcommercio Provincia di Bari e BAT, Confcommercio di Brindisi e Camera di Commercio di Bari.

Dopo il successo ottenuto nei giorni precedenti a Lecce e Taranto, Mesagne si appresta a vivere una pagina straordinaria di cultura e promozione territoriale, attraverso una sinergia unica che unisce l’intera regione, con più di 200 ospiti internazionali, in rappresentanza di circa 20 Stati, compresa l’Italia, e oltre 50 brand esteri, provenienti da Slovenia, Argentina, Portogallo, Marocco, Malta, Russia, Bosnia Erzegovina, Cina, Croazia, Bulgaria, Albania, India, Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan, che sfilano nei luoghi più caratteristici e suggestivi della regione.

Il calendario ufficiale ha preso il via lo scorso 1° Settembre, alle 21, in Piazza Sant’Oronzo a Lecce, per proseguire mercoledì 2 settembre, alle 21, negli spazi caratteristici del Castello Aragonese di Taranto, in concomitanza con i XX Giochi del Mediterraneo di cui la Mediterranean Fashion Week è evento collaterale. A Mesagne sarà la suggestiva Piazza Orsini a fare da sfondo alle sfilate di Andrea Garmendia, Argentinian Adn, Atelier Aparel Karceva, Mila Zaharieva, Sarteè By Sarita, Dana Tarazi, Kerana, Terry’s Fashion Style, Blessed. Prevista anche una parte dedicata all’artigianato curata da Duc Castrum Merianum Mesagne e Distretto Urbano del Commercio Mesagne, che sotto il titolo di “Mesagne in shopping”, offrirà ai visitatori la possibilità di fare acquisti nelle attività commerciali locali a prezzi scontati, con la musica e l’intrattenimento della Street Music e della Street Band itinerante, a cui si aggiunge l’area Kids per bambini allestita nella Villa Comunale. Condurrà tutte le serate Alina Liccione. Nella stessa serata si terrà, inoltre, il Fashion Contest Eco_Couture”, una competizione in cui giovani stilisti italiani e stranieri gareggeranno con abiti ispirati alle atmosfere del Mediterraneo; in ogni appuntamento verrà premiato la creazione migliore.

Main Partner: BCC Terra d’Otranto e Miti – Istituto Tecnico Superiore per la Moda. Official Partner: Grand Hotel Tiziano e dei Congressi, Hotel Seggio, Hotel I Melograni, Oleificio Fratelli Vieste, White Hotel and Resort, Lido Cristalda, Balkan Open Book, International Fashion Connection, Istituto Cordella, Lotorent, Eurasian Council for Craft and Design, Ascla Ente di Formazione, Malta Fashion Week, Serbia Fashion Week, Aspara Fashion Week, Vous Spain, Camera Nazionale della Moda Svizzera, Ergo Sum Produzioni, AncheCinema Teatri Polifunzionali, My.Organics, Vesta Carburanti.

Media partner ufficiali: Rai News 24, RaiNews.it e Telenorba.

Ufficio Stampa Mediterranean Fashion Week 2026