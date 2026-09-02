Accolgo con favore e interesse le linee di indirizzo approvate dalla Giunta comunale per il nuovo piano industriale dei rifiuti, presentate dall’assessore all’Ambiente Livia Antonucci.

Come amministratore di condominio, che ogni giorno si interfaccia direttamente con le famiglie e le specificità abitative del territorio, ritengo fondamentale il superamento di un modello “porta a porta” rigido e uguale per tutta la città.

A dichiararlo è Gianluca Quarta, amministratore di condominio a Brindisi.

“Il lavoro svolto dall’assessorato va nella giusta direzione” – sottolinea Gianluca Quarta –. “L’idea di passare a un sistema misto, calibrato sulle reali esigenze urbanistiche, sulla densità abitativa e sulle peculiarità dei diversi quartieri, risponde a criticità che noi professionisti tocchiamo con mano ogni giorno. Positivo anche il nuovo canale WhatsApp, che potrà agevolare la gestione delle segnalazioni quotidiane”.

Un percorso di dialogo con l’amministrazione che ha già visto un primo e positivo momento di confronto nei mesi scorsi.

“Facendo seguito al precedente incontro avuto con l’assessorato” – prosegue Quarta – “e forte della disponibilità alla collaborazione che riscontro nella maggioranza dei colleghi, ritengo auspicabile un ulteriore passo in avanti.

Nel manifestare il mio apprezzamento per l’impostazione data, chiedo all’assessore Antonucci di poter programmare nuovi incontri e di ricevere in anticipo una bozza del prossimo bando decennale. Avere la possibilità di visionarlo in anteprima ci permetterebbe di valutare insieme le soluzioni migliori, mettendo a disposizione dell’amministrazione la nostra esperienza pratica e le reali esigenze dei condomini, così da contribuire concretamente al raggiungimento del 65% di differenziata e alla riduzione della Tari”.

Rinnovando la massima disponibilità al confronto da parte di gran parte della categoria, l’auspicio è quello di poter proseguire insieme questo percorso nell’esclusivo interesse della città e dei cittadini.

Dott. Gianluca Quarta