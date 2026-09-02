“È tutta la Città di Brindisi che plaude a Giorgia Amatori, cestista che, con la Nazionale italiana femminile del basket 3 x 3, ha conquistato la medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026”, lo ha affermato, nella serata di ieri, martedì 1° settembre, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna. “È noto a tutti – ha aggiunto –, senza nulla togliere alle altre discipline sportive, che calcio e basket sono sport identitari della nostra comunità e quindi il contributo dato da Giorgia alla conquista della medaglia d’argento ha molteplici significati. Una medaglia d’argento ha sempre il suo valore, ma conquistarla da brindisina, nella propria terra è certamente una soddisfazione in più”.

“I 23 anni di Giorgia dicono che sentiremo a lungo parlare di lei – ha concluso il sindaco -. Organizzeremo un incontro a Palazzo di città, assieme all’assessore allo Sport, perché credo che quanto conquistato ai Giochi meriti un simbolico riconoscimento collettivo”.

Brindisi, 2 settembre 2026.