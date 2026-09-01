La grande moda internazionale arriva in Puglia e, per il secondo anno consecutivo, farà tappa anche a Mesagne. Dal 1° al 5 settembre torna infatti la Mediterranean Fashion Week 2026, manifestazione ideata da Marianna Miceli che attraverserà cinque città pugliesi – Lecce, Taranto, Mesagne, Bari e Vieste – trasformando luoghi simbolo della regione in passerelle dedicate alle grandi firme e ai giovani talenti della moda internazionale.

Saranno oltre 200 gli ospiti provenienti da circa 20 Paesi e più di 50 i brand coinvolti nella manifestazione, che riunirà stilisti e creazioni provenienti, tra gli altri, da Slovenia, Argentina, Portogallo, Marocco, Malta, Russia, Bosnia Erzegovina, Cina, Croazia, Bulgaria, Albania, India, Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan e Kirghizistan. Un appuntamento che punta a promuovere il territorio attraverso il linguaggio della moda e a valorizzare le città pugliesi inserendole in un circuito internazionale.

Particolare attenzione sarà riservata a Mesagne, che giovedì 3 settembre ospiterà uno degli appuntamenti centrali della Mediterranean Fashion Week. A partire dalle ore 21, la suggestiva Piazza Orsini, nel cuore del centro storico, diventerà una passerella a cielo aperto per le collezioni di Andrea Garmendia, Argentinian Adn, Atelier Aparel Karceva, Mila Zaharieva, Sarteè By Sarita, Dana Tarazi, Kerana, Terry’s Fashion Style e Blessed.

La serata mesagnese non sarà dedicata esclusivamente alla moda. Il programma prevede infatti anche uno spazio riservato all’artigianato, curato dal Duc Castrum Merianum Mesagne e da Confcommercio Mesagne, con l’obiettivo di mettere insieme la creatività delle grandi firme internazionali e le eccellenze produttive e artigianali del territorio.

«Per il secondo anno consecutivo, Mesagne è tra i protagonisti di questo evento straordinario, unendo la bellezza di Piazza Orsini e del centro storico alla bellezza degli abiti che sfileranno in passerella», ha dichiarato il sindaco di Mesagne, Francesco Rogoli. «Siamo contenti di essere entrati in questo circuito di alto livello, dando un contributo anche al sostegno di un settore importante per il nostro Mezzogiorno come quello della moda».

Il coinvolgimento della città di Mesagne rappresenta dunque una conferma dopo l’esperienza dello scorso anno e rafforza il legame tra la manifestazione e uno dei centri storici più riconoscibili della provincia di Brindisi. Piazza Orsini e il borgo antico faranno da cornice a una serata che porterà nel cuore della città stilisti, delegazioni e ospiti internazionali, con un possibile ritorno anche in termini di promozione turistica e valorizzazione delle attività commerciali locali.

La Mediterranean Fashion Week prenderà il via questa sera, martedì 1° settembre, alle ore 21, in Piazza Sant’Oronzo a Lecce. Mercoledì 2 settembre la manifestazione si sposterà al Castello Aragonese di Taranto, in concomitanza con i XX Giochi del Mediterraneo, dei quali la Fashion Week rappresenta un evento collaterale. Dopo la tappa di Mesagne del 3 settembre, venerdì 4 settembre sarà la volta di Bari, negli spazi di AncheCinema, mentre la chiusura è prevista sabato 5 settembre, alle ore 18, nel centro storico di Vieste.

Nel corso delle giornate del 3, 4 e 5 settembre si svolgerà inoltre il Fashion Contest Eco_Couture, competizione dedicata ai giovani stilisti italiani e stranieri che si confronteranno con creazioni ispirate alle atmosfere e ai colori del Mediterraneo. In ogni appuntamento sarà premiato il miglior abito.

Accanto alle sfilate, il programma comprende anche iniziative dedicate al design e all’artigianato. Dal 2 al 4 settembre Piazza Sant’Oronzo a Lecce ospiterà il Festival Internazionale dell’Artigianato e del Design, realizzato con il supporto dell’Eurasian Council for Craft and Design, con la partecipazione di maestri artigiani provenienti dall’area asiatica.

La manifestazione, realizzata con il patrocinio di numerose istituzioni, tra cui il Comune di Mesagne, punta a costruire un percorso che unisca moda, cultura, artigianato e promozione territoriale sotto il brand #WeAreInPuglia. A condurre tutte le serate sarà Alina Liccione.

Per Mesagne l’appuntamento è dunque fissato per giovedì 3 settembre, alle ore 21, quando Piazza Orsini tornerà a trasformarsi in una grande vetrina internazionale, mettendo insieme il fascino del centro storico, la creatività della moda e le eccellenze del territorio.