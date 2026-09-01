La Dinamo Basket Brindisi è lieta di annunciare la conferma, anche per la stagione 2026/2027, dell’iniziativa promossa dalla Hotels Collection Brindisi, la prima collection alberghiera della città, formata dall’Hotel Orientale, dal Boutique Hotel Executive Inn e da Palazzo Bellocchi | Suites & Apartments. Le strutture, nel ruolo di Supporter Sponsor, rinnovano il proprio impegno al fianco della Dinamo e permetteranno, anche quest’anno, a tutti i tifosi biancazzurri di assistere gratuitamente alle partite casalinghe di regular season al PalaZumbo .

Le tre soluzioni alberghiere, caratterizzate dalla possibilità di vivere soggiorni unici grazie alla professionalità, accoglienza e competenza dello staff, sono classificate nei primissimi posti in tutte le valutazioni di categoria online e rappresentano la storia e l’eleganza dell’ospitalità ad alto livello nel centro di Brindisi.

La posizione strategica in cui sono ubicate, sul principale corso cittadino, permette di raggiungere facilmente a piedi il suggestivo lungomare e tutti i luoghi di interesse e culturali, oltre alla stazione ferroviaria in 5 minuti e l’Aeroporto del Salento in meno di 10 minuti in auto. Il moderno Congress Center con tre sale conferenze, il parcheggio coperto e videosorvegliato con due stazioni di ricarica per veicoli elettrici, la sala fitness e la reception aperta 24/7 sono solo alcuni dei servizi che vengono offerti agli ospiti.

Una conferma importante, che segue l’esperienza delle passate stagioni e che consentirà alla tifoseria di vivere ancora una volta da vicino tutti gli appuntamenti casalinghi. La presenza e il calore dei tifosi rappresentano una componente importante per la Dinamo, come dimostrato anche dai risultati ottenuti sul parquet di casa nella scorsa stagione, vissuta da protagonisti. Il PalaZumbo è stato un vero fortino, con 15 vittorie in altrettante partite casalinghe . Un percorso perfetto tra le mura amiche, accompagnato dal sostegno di un pubblico che ha seguito la squadra durante tutta la stagione e che ha contribuito a rendere il fattore campo uno degli elementi distintivi del cammino della Dinamo.

Da qui riparte si riparte, con una nuova annata da affrontare insieme alla propri a gente. Grazie alla conferma dell’iniziativa e al contributo economico di Hotels Collection Brindisi, il pubblico potrà continuare a seguire gratuitamente le gare interne e a essere una presenza importante sugli spalti, partita dopo partita. L’ingresso gratuito al PalaZumbo rappresenta un forte messaggio di inclusione e appartenenza, rafforzando il legame tra il territorio, la squadra e i propri tifosi.

Per conoscere le strutture e tutti i servizi di Hotels Collection Brindisi è possibile visitare il sit o ufficiale www.hotelbrindisi.net.

Hotels Collection Brindisi ancora al fianco della Dinamo. Il PalaZumbo è pronto a tornare a essere il nostro fortino.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi