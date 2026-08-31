Nella giornata di sabato 29 agosto si è tenuto il 1° Raduno Interregionale Puglia-Basilicata-Calabria dell’A.N.VV.F. del Corpo Nazionale, che ha visto la partecipazione di circa 300 soci provenienti dalle tre regioni, il tutto in stretta collaborazione col Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto, sulle direttive della Direzione Regionale VV.F. di Bari, dove quest’ultima ha messo a disposizione i Pullman di trasferimento per i soci di ogni sezione Provinciale. L’iniziativa parte dalla candidatura della sez. di Taranto al 29° Raduno Nazionale che viene però bocciata per lasciare il posto a quello della Città di Udine, dove lo stesso si svolto dal 4 al 7 giugno 2026, tra Udine e Gemona del Friuli. Dove questo evento ha coinciso con il 50° anniversario del terremoto del 1976, ed è stato dedicato alla memoria di quell’esperienza e ai valori fondanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco quali servizio, professionalità, solidarietà. In una riunione delle sezioni della Puglia, il Coordinatore Regionale Maurizio Saponaro, lancia l’idea di organizzare il 1°Raduno Interregionale Puglia-Basilicata-Calabria da inserirlo come evento collaterale ai giochi del Mediterraneo, proprio per dare ancora più visibilità alla Associazione. Tutti i rappresentanti delle sezioni hanno accolto subito l’iniziativa, e dopo varie riunioni nella Direzione VV.F. di Bari alla presenza del Direttore Ing.Ciani, si è mossa subito la macchina organizzativa, dove la sez. di Taranto si è spesa molto affinchè l’evento avrebbe dato i suoi buoni frutti. Al Raduno hanno sfilato per le vie principali della città oltre i Vigili del Fuoco in quiescenza con le relative consorti, anche quelli in servizio e altre Associazioni cittadine accompagnati dalla musica della banda dei VV.F. proveniente da Roma con 45 musicisti, giunti alla Chiesa del Carmine c’è stata la S.Messa a suffragio dei VV.F. che hanno perso la loro vita durante il servizio, alla quale hanno presenziato anche le massime autorità civile e militari. Mentre all’uscita erano già pronti gli specialisti del gruppo S.A.F. (speleo-alpino-fluviale) che si sono esibiti con la discesa della bandiera italiana sull’inno di Mameli. A seguire una bella Pompieropoli per i bambini, fatta da un percorso ludico educativo nella prevenzione dei pericoli, facendoli sentire pompieri per un giorno. Dall’alto si è fatto vedere anche l’elicottero dei VV.F. il famoso “Drago” che interviene in tutti i casi di soccorso in ambiente impervio. A seguire il pranzo sociale nel circolo Ufficiali della M.M. e la torta con sopra il logo della manifestazione, nel pomeriggio sono state organizzate anche delle visite guidate, e infine l’esibizione della banda dei VV.F. nella cassa armonica in P.za Garibaldi. L’evento è ben riuscito lasciando soddisfatti tutti quanti, ed è organizzato per continuare i valori di amicizia e fratellanza tra colleghi dei VV.F., ma anche per rafforzare il legame con la cittadinanza, dove si cerca con continuità di diffondere la cultura della sicurezza iniziando dai più piccoli nelle scuole.