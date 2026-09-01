L’ultima parte della rassegna Mesagne Estate 2026 riserva ancora sorprese con un cartellone che a settembre e a ottobre si rinnova offrendo alla città e a tutti i visitatori un programma che unisce letteratura, musica, spettacoli e incontri per passare del tempo di qualità insieme.

Oggi (1 settembre) si parte con “Mesagne in Shopping” iniziativa del DUC Castrum Medianum per sostenere il commercio negli ultimi giorni dei saldi con apertura delle attività commerciali fino alle 22.30, postazioni musicali dalle 19,30, promozioni speciali, un’Area Kids con animazione per i più piccoli in Villa comunale e una Street Band itinerante.

La cultura e la narrativa si confermano protagoniste del programma “Mesagne Estate 2026” con una serie di presentazioni di rilievo nazionale ospitate nell’Atrio del Castello e nelle piazze cittadine. Questa sera 1 settembre, l’incontro con Wanda Marasco che presenterà il libro “Di spalla a questo mondo” (edito da Neri Pozza) vincitore della 63esima edizione del Premio Campiello.

Il 2 settembre sarà la volta del giornalista RAI Federico Zatti autore del libro “Il disegno. La mappa che riscrive il caso Moro” edito da Piemme che apre il “Festival delle Storie”, nuovo progetto ideato e promosso dalla Taberna Libraria di Latiano, con il sostegno e la collaborazione del Consiglio Regionale della Puglia.

Il 5 settembre seguirà la presentazione de “Il mare ricorda” di Nabil Bey Salameh. Musica, parole e immagini. L’incontro a cura della Associazione Amici della Di Vittorio APS propone un percorso tra suoni, silenzi, racconti e frammenti poetici che invita ad ascoltare Gaza oltre l’immagine della rovina, come luogo vivo, fatto di cultura, di immaginazione, di resistenza umana e simbolica.

Tra gli appuntamenti letterari spicca, il 10 settembre, l’arrivo di Luca Bianchini con l’Oscar del Libro”, prestigiosa rassegna culturale ideata e diretta da Manila Gorio, già direttore editoriale di Political TV – Canale 86 e apprezzata direttrice artistica del progetto. Un format itinerante che porta la cultura al centro della vita delle città pugliesi, promuovendo la lettura come atto sociale e collettivo. Il 15 settembre sarà la volta dell’autrice Patrizia Marsella con il thriller psicologico “Cortocircuiti”.

Non mancheranno momenti di comicità e big del palcoscenico. L’11 settembre, l’attesissimo spettacolo di Giuseppe Ninno, in arte Mandrake, con il suo Podcast itinerante “Imbarazzo costante”. Il 13, Stefano Masciarelli in “Non è mai troppo tardi”, mentre il 14 Gabriele Marconi, famoso imitatore che si esibirà con il suo “Uno, qualcuno, centovoci”.

Di grande rilievo il concerto della Sinfonia d’Estate con l’Orchestra OLES e il soprano Rachele Stanisci che avrà luogo il 7 settembre presso il Chiostro Comunale con la direzione del M° Andrea Crastolla.

Spazio anche alla grande tradizione classica con il prestigioso Barocco Festival Leonardo Leo 2026, a cura dell’Associazione Orchestra Barocca La Confraternita de’ Musici, che torna a Mesagne con due appuntamenti giorno 8 (La Musica delle Terre, Castello, con esibizione del tenore Joann Folquè e la ensemble de La Confraternita de’ Musici) e 18 settembre (Intrecci Sonori presso la Chiesa Madre con l’organista Arturo Barba).

Il cartellone propone poi diversi generi musicali: le sonorità di “Pop, Jazz e Dintorni” dei Maraguà (4 settembre); la travolgente energia dei Manita in Piazza Criscuolo (6 settembre); Queen of Magic (Queen Tribute Band della Pop Rock Summer Night a Piazza Commestibili (a cura di Ass. Ricreazione APS, il 10 settembre) fino alla riflessione sonora dei Cantacunti “Parlando di Francesco” – Sorella musica, frate canto e i cantastorie narrano del Santo d’Assisi (a cura di Amici della Di Vittorio APS, 12 settembre); l’emozionante viaggio musicale negli anni ‘60 con Emanuele Castrignano (“Un sogno all’indietro”) e a seguire la Guitar Night (Ass. RicreAzione 19 sett).

La moda sarà protagonista con la Mediterranean Fashion Week 2026 edizione “Medieval Chic” in Piazza Orsini (3 settembre), un evento collaterale dei XX Giochi del Mediterraneo Taranto 2026 che coinvolge altre 4 città pugliesi nel segno del design del Mediterraneo sotto il brand #WeAreInPuglia. All’iniziativa partecipano oltre 200 ospiti internazionali e delegazioni 20 Paesi; 50 brand esteri in passerella, con un importante focus sul Centro Asia (Kazakistan, Georgia, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirghistan), numerose iniziative off catwalk.

Il 20 settembre l’Associazione Vivilaria presenta “Lady Up” produzione dei danzatori professionisti di AlphaZTL Compagnia d’Arte Dinamica: una performance di danza nata all’interno della Casa Circondariale di Brindisi, rappresenta un esempio concreto di inclusione e accessibilità nella danza contemporanea con protagonista Francesca De Giorgi, danzatrice con Sindrome di Down.

Il 23 grande Festa in onore di San Pio in Piazza caduti di Via D’Amelio.

3 e 4 ottobre, il grande evento ricorrente della nostra città: la “Fiera Medievale Franca” organizzato dalla sartoria “Meghy Costumes D’Epoque” e dal Gruppo storico “Città di Mesagne” che, oltre al patrocinio della città di Mesagne, è sostenuto e riconosciuto dal Ministero dei Beni Culturali. Il programma della Fiera 2026 si conferma uno spettacolo eccezionale diffuso nel cuore del borgo antico di Mesagne e si prepara ad accogliere il suggestivo Corteo Storico Medievale, con la partecipazione di figuranti in abiti d’epoca provenienti da numerose delegazioni storiche della Puglia e non solo. L’evento si svolgerà in contemporanea con l’Appia Day, giorno 4, con visite guidate gratuite nei beni culturali della città.

Il 16 e 17 ottobre la festa popolare “La cultura della cura” in Piazza Iqbal propone uno spettacolo dal vivo di Jean Pierre Bianco (Pass Pass), laboratori per grandi e piccoli, un’area gastronomica interculturale, un convegno sulla Cultura della Cura con esperti (16 ottobre) e numerose attività che renderanno gli abitanti del quartiere protagonisti (17 ottobre).

Il 30 e 31 ottobre chiude il programma la terza edizione dell’evento “Rosso Salentino” Sagra del buon vino e dei sapori locali, dedicato alla riscoperta dei veri sapori tradizionali della nostra terra con la direzione artistica di Fabrizio Valentini.

Un calendario pensato per valorizzare la “destinazione Mesagne”, offrendo momenti di aggregazione, svago e cultura, ma anche per sostenere il settore culturale, creativo e dell’associazionismo nella realizzazione di iniziative di socialità. Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito e rappresentano l’occasione ideale per vivere appieno l’atmosfera unica della nostra città e al meglio la conclusione dell’estate. Il calendario arriva alle porte dell’autunno, avviando una strategia della città per supportare un progetto di destagionalizzazione e offerta turistica che va oltre il periodo estivo.

Per informazioni dettagliate sui luoghi e gli orari del programma completo consultare file in allegato. Aggiornamenti pubblicati ogni giorno sui social Facebook e Instagram della città di Mesagne.